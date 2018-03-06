Раненый во время военных учений оператор вернулся домой

В Кривом Роге встречали Вячеслава Волка – оператора одного из местных интернет-порталов, которого ранили во время военных учений.

Парень больше чем полгода лечился в военных госпиталях различных городов. В частности, два месяца был в Днепре, потом во Львове. А последние три недели проходил реабилитацию в столице.

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Встретить Вячеслава пришли его родные, друзья, коллеги, а также неравнодушные горожане. Парень говорит: сейчас его первоочередная задача – научиться заново сидеть и восстановить мышцы после тяжелой травмы позвоночника и спинного мозга.

"Отдыха не будет. Будет работа. Будем заниматься, будем набирать мышцы, потому, что у нас нет мышц. Будем массажиста искать по мышцам, чтобы нам восстановить за этот месяц", – прокомментировала мать раненого Марина Волк.

Ранее сообщалось, что во время обстрела со стороны боевиков "ЛДНР" в зоне АТО погибли разведчик ВСУ Илья Сербин и снайпер с позывным "Дед".