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      Раненый военный ВСУ женился на невесте в госпитале: трогательные фото и видео

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      Женитьба раненого военного Вооруженных Сил Украины
      Женитьба раненого военного Вооруженных Сил Украины / 24 канал

      На территории Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" состоялась выездная церемония бракосочетания. Женился раненый военный Вооруженных Сил Украины со своей невестой.

      Журналисты 24 канала стали свидетелями их трогательного бракосочетания.

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      Игорь Пономарчук и Анна познакомились несколько лет назад неподалеку от Водяного в Донецкой области. Там девушка жила со своей семьей, а парень защищал украинскую территорию от российской агрессии.

      госпіталь
      Женитьба в госпитале / Фото скриншот из видео

      військовий одружився
      Женитьба раненого военного / Фото скриншот из видео

      2 года назад у пары уже родилась совместная дочь. Анна и Игорь планировали свадьбу уже несколько лет. Игорь должен был уйти в отпуск 11 апреля, после чего наконец влюбленные должны были пожениться, но военный получил серьезное ранение за день до отпуска – 10 апреля.

      Игорю сделали операцию. Как только мужчина пришел в себя – позвонил любимой и они решили, что поженятся, как только парень сможет самостоятельно стоять на ногах.

      військовий
      Игорь получил ранение за день до отпуска / Фото скриншот из видео

      У него была удалена почка, часть кишечника, поражена печень и затронули и позвоночник. Но вы его сегодня видели? С 10 числа прошло не более 3 недель, а Игорь уже не просто ходит. Он даже сегодня смог расписаться и стать мужем,
      – сказал хирург Игорь Хоменко.

      Необычную свадьбу помогали организовать друзья и волонтеры. Они рассказали, что во время карантина подготовиться было сложно.

      одруження
      Игорь и Анна / Фото скриншот из видео

      "Самое главное было найти все нужные атрибуты свадьбы, когда все закрыто. Молодоженам подарили одинаковые красивые вышиванки, а также мы нашли каравай, чтоб встретить их после свадьбы так, как нужно", – рассказывает волонтер Наталья Воронкова.

      весілля
      Волонтеры и друзья украшают машину для молодоженов / Фото Марины Молько

      В госпитале рассказали, что за последние 6 лет на территории их медучреждения поженились уже 11 пар.

      Что известно про ранение Игоря Пономарчука? 10 апреля 2020 года в Авдеевке жених получил крайне тяжелые ранения с повреждением печени, почки и кишечника. Из-за серьезных ранений его невозможно было транспортировать на большое расстояние и требовалось срочное оперативное вмешательство. К счастью, в районе проведения операции Объединенных сил в то время находился Командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко, который имеет большой опыт в хирургических вмешательствах.

      Впереди парня ждет еще медицинская реабилитация.

      Раненый военный женился на невесте в госпитале: видео

       

      Автор: Татьяна Пасичник, Марина Молька
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости Киева
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