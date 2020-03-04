Раненый выполз на дорогу: бывший пленник Жемчугов рассказал, как попал в плен

В марте 2014 года, ровно 6 лет назад, началась оккупация Луганщины. Тогда многие местные вышли на защиту своего региона. Однако за это впоследствии многим пришлось тяжело расплачиваться. Одним из таких людей был Герой Украины Владимир Жемчугов. Он пробыл в плену боевиков год и решил рассказать, как все происходило.

Когда в Украине началась война, Владимир Жемчугов работал в Грузии. Приехал домой в город Хрустальный, на Луганщине, уже на Пасху в 2014 году .

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Он рассказал, что в то время в городе было много оккупантов. Жемчугов решил, что пришло время поднимать друзей на протест, чтобы выгнать пророссийских наемников. Однако ему не удалось это сделать.

Моих товарищей начали находить убитыми. Были одни и те же сценарии: связанные за спиной руки скотчем и простреленная голова,

– рассказал Герой Украины Владимир Жемчугов.

Тогда мужчина стал партизаном и больше года проводил спецоперации на оккупированных территориях. В сентябре 2015 года Жемчугов подорвался на растяжке под Луганским аэропортом.

"Раненый, я выполз на дорогу, по которой ночью ехали российские военные и везли снаряды из Ростова на Луганск. Они меня подобрали, повезли в больницу в Луганске. Поняли там, что я имею связи с украинской армией, и так я попал в плен", – пояснил мужчина.

Жемчугову ампутировали обе руки и он почти полностью потерял зрение. В луганской больнице под охраной он провел 8 месяцев, после этого попал в тюрьму.



Жемчугов с женой после возвращения из плена / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

По словам мужчины, когда стало известно об обмене, он до конца не верил в свое освобождение. Владимир Жемчугов поверил лишь тогда, когда услышал родной голос жены.

Я сказала: "Ежик, привет". Это было кодовое наше, я его так называю. Тогда он понял, что он уже на свободе, уже на нашей стороне,

– рассказала жена Героя Украины Елена Жемчугова.

77-летняя мать бывшего пленника тоже до конца не верила в его освобождении. Сын позвонил ей, как только заехал на контролируемую территорию. "Я на свободе, мама. Все, я на свободе", – сказал он тогда.



Жемчугов звонит маме / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

О войне Жемчугов думает реалистично – пока Россия не обанкротится, территории Украина не вернет. Однако добавил, что надежду терять не стоит.

"На оккупированных территориях, в Крыму и на Донбассе, очень много людей, которые высказывают другие мысли, чем желает Россия. Они за это страдают, их сажают в тюрьмы, их пытают в Донецке и Луганске. Таких людей все больше и больше", – отметил Герой Украины.