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      Range Rover и Tesla столкнулись в Киеве, внедорожник влетел в толпу людей: фото

      608 Читати новину українською
      ДТП в Киеве
      ДТП в Киеве / 24 канал / Telegram

      На перекрестке Саксаганского и Льва Толстого в Киеве столкнулись два автомобиля (Range Rover и Tesla). Внедорожник отбросило на обочину, где было много людей. Чудом никто не погиб, однако в результате ДТП пострадали 5 пешеходов (двое – в реанимации) и водитель.

      Пятеро пешеходов получили травмы – их госпитализировали в больницу с травмами. Водителю Tesla оказали медицинскую помощь на месте. Это официальная информация отдела коммуникации полиции Киева.

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      В Trelegram 24 канала сообщили, что двое пострадавших – в реанимации.

      На месте происшествия работают патрульные и следователи опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, устанавливают механизм и причины ДТП.

      По словам свидетелей, виновник аварии – водитель внедорожника. Тем временем на место ДТП приехал мужчина, который говорит, что он и есть водитель Range Rover. Зато люди на месте говорят, что за рулем был другой человек (на фото ниже – с полотенцем на голове), причем в состоянии алкогольного опьянения.

      ДТП
      По словам свидетелей, водитель Range Rover был нетрезв

      Смотрите фото с места ДТП (Нацполиции и канала "Киев Оперативный"):

       

      К слову, в этот же день, 19 августа, на выезде из поселка Чернобай в Черкасской области, столкнулись две машины – погибли три человека. А неподалеку от въезда в Гостомель в Киевской области в ДТП с участием автомобиля сервиса такси Uklon погиб еще один человек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Авто
      Источник: 24 канал
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