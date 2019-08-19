Range Rover и Tesla столкнулись в Киеве, внедорожник влетел в толпу людей: фото

На перекрестке Саксаганского и Льва Толстого в Киеве столкнулись два автомобиля (Range Rover и Tesla). Внедорожник отбросило на обочину, где было много людей. Чудом никто не погиб, однако в результате ДТП пострадали 5 пешеходов (двое – в реанимации) и водитель.

Пятеро пешеходов получили травмы – их госпитализировали в больницу с травмами. Водителю Tesla оказали медицинскую помощь на месте. Это официальная информация отдела коммуникации полиции Киева.

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В Trelegram 24 канала сообщили, что двое пострадавших – в реанимации.

На месте происшествия работают патрульные и следователи опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, устанавливают механизм и причины ДТП.

По словам свидетелей, виновник аварии – водитель внедорожника. Тем временем на место ДТП приехал мужчина, который говорит, что он и есть водитель Range Rover. Зато люди на месте говорят, что за рулем был другой человек (на фото ниже – с полотенцем на голове), причем в состоянии алкогольного опьянения.



По словам свидетелей, водитель Range Rover был нетрезв

Смотрите фото с места ДТП (Нацполиции и канала "Киев Оперативный"):

К слову, в этот же день, 19 августа, на выезде из поселка Чернобай в Черкасской области, столкнулись две машины – погибли три человека. А неподалеку от въезда в Гостомель в Киевской области в ДТП с участием автомобиля сервиса такси Uklon погиб еще один человек.