Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
В то время как в западных странах с каждым годом смертность от онкозаболеваний постепенно уменьшается, в Украине ситуация просто катастрофическая. В чем же причина?
Станислав Устинов – клинический онколог ММ Добробут, эксклюзивно для Здоровья 24 рассказал о том, какой именно международный опыт мы должны перенять и как раннее выявление онкозаболевания спасает жизнь.
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Ежегодно в мире регистрируется 14 миллионов новых случаев заболеваний раком. И 140 тысяч из них приходятся на нашу страну. Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний. По данным ВОЗ в нашей стране свыше 1 миллиона больных, каждый день 450 людей узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль.
При этом в США смертность от онкозаболеваний в течение последних двух лет постоянно снижается – об этом свидетельствуют статистические данные согласно американскому обществу клинических онкологов. И одна из главных причин этого – активное развитие ранней диагностики.
Прогноз лечения в онкологии определяется стадией, на которой было обнаружено заболевание. Успех лечения рака на I-II стадиях – более 90%.
Выявление рака на ранних стадиях – путь к выздоровлению // фото: unsplash
В нашей стране высокая смертность объясняется тем, что, как правило, онкологическое заболевание диагностируют уже на последних стадиях, когда радикальное лечение невозможно. И такое происходит из-за того, что многие люди воспринимают диагноз "онко" как приговор. А это, в свою очередь, возникает из-за информационного вакуума и недостаточной осведомленности.
Что такое скрининг
Скрининг – это метод обследования здоровых людей, который позволяет выявить заболевания на ранних бессимптомных стадиях. Вот на обязательных скринингах и построена политика государств, у которых сейчас наблюдается спад смертности от рака.
К примеру, в Великобритании существуют общегосударственные программы под эгидой NHS (National Health Service), которые снижают смертность благодаря проведению скринингов.
В страховой медицине тех же Соединенных Штатов тщательно просчитана смета лечения рака на каждой из стадий. И тут уже срабатывает опция, что намного дешевле лечить пациента на первой, чем на последней стадии. Поэтому онкоскрининг там обязателен.
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К тому же там большое внимание уделяют социальной рекламе. Напоминание об опасности онкозаболеваний и важности регулярных обследований можно увидеть на билбордах, листовках, брошюрах, на автобусах. Причем это не единичные случаи, а достаточно массированная реклама.
Онкология – не приговор, современная медицина успешно лечит это заболевание // фото: unsplash
Относительно Украины, то можно посчитать на пальцах случаи информационных и скрининговых программ, которые делаются силами отдельных центров или институтов.
Наиболее эффективно в наших реалиях будет привлечь частные заведения к таким программам. В той же Польше работает смешанная система – и частная и государственная программы работают заодно.
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