Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак

В то время как в западных странах с каждым годом смертность от онкозаболеваний постепенно уменьшается, в Украине ситуация просто катастрофическая. В чем же причина?

Станислав Устинов – клинический онколог ММ Добробут, эксклюзивно для Здоровья 24 рассказал о том, какой именно международный опыт мы должны перенять и как раннее выявление онкозаболевания спасает жизнь.

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Ежегодно в мире регистрируется 14 миллионов новых случаев заболеваний раком. И 140 тысяч из них приходятся на нашу страну. Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний. По данным ВОЗ в нашей стране свыше 1 миллиона больных, каждый день 450 людей узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль.

При этом в США смертность от онкозаболеваний в течение последних двух лет постоянно снижается – об этом свидетельствуют статистические данные согласно американскому обществу клинических онкологов. И одна из главных причин этого – активное развитие ранней диагностики.

Онколог Станислав Устинов “Мировая статистика утверждает, что чем раньше будет выявлен онкологический процесс, на его самых ранних стадиях развития, тем больше вероятность, что мы сможем вылечить пациента. Конечно, все зависит от локализации и формы рака, но в большинстве случаев так и есть”.

Прогноз лечения в онкологии определяется стадией, на которой было обнаружено заболевание. Успех лечения рака на I-II стадиях – более 90%.



Выявление рака на ранних стадиях – путь к выздоровлению // фото: unsplash

В нашей стране высокая смертность объясняется тем, что, как правило, онкологическое заболевание диагностируют уже на последних стадиях, когда радикальное лечение невозможно. И такое происходит из-за того, что многие люди воспринимают диагноз "онко" как приговор. А это, в свою очередь, возникает из-за информационного вакуума и недостаточной осведомленности.

Что такое скрининг

Скрининг – это метод обследования здоровых людей, который позволяет выявить заболевания на ранних бессимптомных стадиях. Вот на обязательных скринингах и построена политика государств, у которых сейчас наблюдается спад смертности от рака.

Онколог Станислав Устинов “Вполне логично, что легче предотвратить болезнь, чем ее лечить. В таких странах как США или Великобритания есть специальные организации, государственные учреждения, ассоциации и институты, которые контролируют общественное здоровье. И там скрининговые программы заложены как государственные”.

К примеру, в Великобритании существуют общегосударственные программы под эгидой NHS (National Health Service), которые снижают смертность благодаря проведению скринингов.

В страховой медицине тех же Соединенных Штатов тщательно просчитана смета лечения рака на каждой из стадий. И тут уже срабатывает опция, что намного дешевле лечить пациента на первой, чем на последней стадии. Поэтому онкоскрининг там обязателен.

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К тому же там большое внимание уделяют социальной рекламе. Напоминание об опасности онкозаболеваний и важности регулярных обследований можно увидеть на билбордах, листовках, брошюрах, на автобусах. Причем это не единичные случаи, а достаточно массированная реклама.



Онкология – не приговор, современная медицина успешно лечит это заболевание // фото: unsplash

Относительно Украины, то можно посчитать на пальцах случаи информационных и скрининговых программ, которые делаются силами отдельных центров или институтов.

Наиболее эффективно в наших реалиях будет привлечь частные заведения к таким программам. В той же Польше работает смешанная система – и частная и государственная программы работают заодно.

Онколог Станислав Устинов “Защита от онкозаболеваний – это общая политика государства и частных учреждений, и она не должна отличаться. К примеру, в клинике Добробут возможно внедрить скрининговые программы, потому что у нас установлена широкая амбулаторная сеть, которая активно развивается. Мы уже сейчас этим занимаемся. Но глобально это должна быть общегосударственная программа, и мы должны быть ее частью”.

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