Ранние овощи опасны не из-за нитратов – специалисты

Нитраты – не самое худшее, что может быть в ранних овощах весной. Опаснее нитратов являются нитрозамины и различные вещества, которые используются для внешней обработки овощей и фруктов.

Об этом рассказала эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко, передает "Обозреватель".

По ее словам, эти вещества в овощах несут наибольшую опасность здоровью человека при потреблении.

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Нужно понимать, что кроме нитратов, есть и другие вещества в таких ранних овощах. Помидор обрабатывают извне, чтобы он хорошо сохранялся. Нитраты как таковые, они нам не грозят, а угрожают нитрозамины, которые образуются в нашем организме,

– пояснила она.

Специалист Елена Сидоренко добавила, что сейчас в мире существует множество препаратов для обработки ранних овощей, которые активно используют аграрии.

"Понятно, что такие ранние овощи нужно хорошо мыть. Кроме нитратов, которые есть внутри, они хорошо растворяются в воде, является более две тысячи различных веществ, которые используют для обработки и хранения, в том числе и пестициды. Они как раз продлевают срок хранения таких ранних овощей ", – отметила эксперт.