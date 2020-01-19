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      Журналист, публицист, главный редактор Carnegie.ru

      Ранний старт транзита: зачем Путин начал игру против Запада

      213
      Владимир Путин / kremlin.ru

      Новая конструкция должна быть не тандемом, а скорее коллективным руководством, если угодно – тройкой, троицей, которую так любит русский бог.

      Парламент больше влияет на правительство, суд – на парламент, президент – на суд, Совет Федерации – на президента (в вопросе о назначениях глав силовых ведомств и, видимо, министра иностранных дел). На Госсовет в новой схеме пока не влияет никто.

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      Новые сдержки направлены против тандемократии, которая неизбежно возникла бы в конструкции с сильным по полномочиям президентом и еще более сильным главой системы, курирующим его из нового органа власти.

      Тандем признан неудачным опытом. Поэтому в новой версии рокировки речь идет не о делении, а о распределении власти по более широкому властному контуру. Новая конструкция должна быть не тандемом, а скорее коллективным руководством, если угодно – тройкой, троицей, которую так любит русский бог. Или даже римской квадригой. Но с коренным и пристяжными...

      Скорость и неожиданно раннее начало перемен, особенно для Путина, который чаще всего держит даже свое ближнее окружение в напряженном неведении, означает, что в вопросе транзита власти он хочет опередить и застать врасплох. Следуя правилу Наполеона, навязать, а не принимать бой. Точно так же стремительно и на опережение он действовал, когда присоединял Крым, да и само президентство Путина – плод подобной стратегии упреждающих ударов.

      Двадцать лет назад команде Ельцина удалось опередить соперников неожиданной отставкой президента, назначением Путина на его место и переносом выборов на несколько месяцев раньше, чтобы противник не успел к ним подготовиться. Но тогда противник был внутренний, а сейчас, как и в Крыму, – внешний.

      Неожиданно ранний старт транзита, его быстрый темп, непредсказуемые имена и новые параметры нужны для того, чтобы застать врасплох единственного противника, который остался у Владимира Путина, – Запад – и не дать ему вмешаться в деликатный процесс передачи и переформатирования власти в России…

      Обратите внимание: Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию

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      Автор: Александр Баунов
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Владимир Путин Отставка правительства России Европа
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