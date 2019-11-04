Рано говорить о разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения, – ТКГ

Пока нельзя говорить о разведении сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, ведь сначала нужно расписать подробную "дорожную карту" – что конкретно и когда именно следует сделать.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности генерал-майор Богдан Бондарь, пишет Интерфакс-Украина. Произошло это во время брифинга в Краматорске в понедельник, 4 ноября.

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"Говорить о том, что завтра или послезавтра будет принято решение о разведении по всей линии соприкосновения – преждевременно", – подчеркнул Бондарь.

По его словам, в ОП и МИД готовят документы по "дорожной карте", где распишут "последовательно, по датам, – по часам, возможно, – чтобы получить тот результат, который мы хотим получить: возврат украинских земель под украинское руководство".

Разведение на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) – это первый шаг, результатом которого должно бы быть рост "доверия между сторонами, которыми являются Российская Федерация как непосредственный участник вооруженного конфликта и агрессор, и Украина".

"Мы никогда не воспринимали и не воспринимаем сторонами отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), потому что они являются фактически под управлением Российской Федерации", – подытожил генерал-майор.



Линия разграничения на Донбассе / Инфографика 24 канала

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