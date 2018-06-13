Рано или поздно Россия заплатит, – военный объяснил, как изменятся взаимоотношения Кремля и Киев

Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Россия за все свои преступления должна рано или поздно заплатить Украине, поскольку то, что они не отдают долги, – это подрыв российского имиджа, их великодержавных имперских амбиций. Однако для этого Киеву стоит давить в разных направлениях.

Об этом он заявил в комментарии ресурса "Апостроф".

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"Как для начала процесса против России, меморандум по делу о нарушении РФ Международной конвенции о запрете финансирования терроризма, который Украина передала в Международный суд ООН, – это хороший "подарок" россиянам. Отчасти, чтобы сбить порыв их большой антиукраинской политики. Но над этим надо работать. Где-то у нас уже есть победы, что очень хорошо. Ведь специалисты по направлениям – не только дипломаты, но и юристы – учатся, как это использовать. Да, ситуация сложная, но надо над этим работать", – подчеркивает военный.

По его словам, Россия рано или поздно заплатит Украине за агрессию против нее. Как пример он приводит решение Стокгольмского арбитража, по которому российский "Газпром" должен выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных транзитных объемов газа.

С учетом того, что мы проиграли 2 миллиарда, они нам должны за "Газпромом" отдать еще 2,5 миллиарда. Рано или поздно, но отдадут. Но то, что они не отдают долги, – это подрыв российского имиджа, их великодержавных имперских амбиций. Поэтому рано или поздно эти деньги должны нам вернуться. Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо еще бороться. Те же немцы совсем недавно расплатились по государственным обязательствам за Вторую мировую войну. Многих немцев это научило, но не совсем. Видите, им надо этот "Северный поток-2",

– отметил Игорь Романенко.

В то же время генерал-лентенант подчеркивает, что Украине в таком случае нужно действовать во всех направлениях: в международных организациях, экономическом, социальном, политическом, военном секторах.

Напомним, накануне глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что государство подало в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.