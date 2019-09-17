Rapid Trident-2019: почему военные из 14 стран мира решили поучиться в украинцев – фото
Три с половиной тысячи военных съехались из стран НАТО во Львовскую область, чтобы провести совместные военные учения – самые масштабные в Украине – Rapid Trident (Быстрый трезубец). В течение двух недель Яворовский полигон станет центром подготовки боевых кадров.
Приветствовали военных из разных стран зажигательным гуцульским танцем.
К теме: Прыжок с парашютом, препятствия и боевые задачи: как испытывали десантников – фото и видео
В этом году к учениям привлекли рекордное количество – более трех с половиной тысяч военных. Впервые Украину будет представлять подразделением целая бригада – 10-я горно-штурмовая.
10 горно-штурмовая бригада будет представлять Украину на учениях
Почему военные из 14 стран мира решили поучиться именно в украинцев? Украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Rapid Trident-2019 продлятся до 28 сентября.
Иностранный военные уже заявили – интересуются украинским опытом нестандартных решений в бою и ведением позиционной войны. Взамен в натовцев наши будут перенимать тактику штурма городов.
В них есть такая тактика – взять в окружение город или поселение, неделю его подержать, объявить, чтобы мирное население выехало. У нас такой тактики нету, в 2014 году ребята заходили сразу с востока,
– говорит командир отделения 10 горно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Сморжанюк.
Кроме живой боевой силы, к учениям привлекут более шести сотен единиц военной техники и современную систему имитации боя "Майлс".
Начались военные учения Rapid Trident-2019: фото с фейсбук-страницы учений
"Внимание всего мира приковано к учениям в Яворове. Уже многие страны из Восточной Европы перешли на использование западной военной доктрины, и Украина одна из них. И именно в этом переходе очень важно работать бок о бок с партнерами-союзниками", – считает полковник армии США Тимоти Кливленд.
Кроме украинских военных, участие в учениях примут представители войск целого ряда государств:
- США;
- Канада;
- Турция;
- Грузия;
- Болгария;
- Молдова;
- Великобритания;
- Польша;
- Румыния;
- Литва.
Продлится Rapid Trident-2019 две недели на разных участках Яворовского полигона.
Смотрите видео: торжественное открытие Rapid Trident-2019