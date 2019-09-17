Rapid Trident-2019: почему военные из 14 стран мира решили поучиться в украинцев – фото

Три с половиной тысячи военных съехались из стран НАТО во Львовскую область, чтобы провести совместные военные учения – самые масштабные в Украине – Rapid Trident (Быстрый трезубец). В течение двух недель Яворовский полигон станет центром подготовки боевых кадров.

Приветствовали военных из разных стран зажигательным гуцульским танцем.

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В этом году к учениям привлекли рекордное количество – более трех с половиной тысяч военных. Впервые Украину будет представлять подразделением целая бригада – 10-я горно-штурмовая.



10 горно-штурмовая бригада будет представлять Украину на учениях

Почему военные из 14 стран мира решили поучиться именно в украинцев? Украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Rapid Trident-2019 продлятся до 28 сентября.

Иностранный военные уже заявили – интересуются украинским опытом нестандартных решений в бою и ведением позиционной войны. Взамен в натовцев наши будут перенимать тактику штурма городов.

В них есть такая тактика – взять в окружение город или поселение, неделю его подержать, объявить, чтобы мирное население выехало. У нас такой тактики нету, в 2014 году ребята заходили сразу с востока,

– говорит командир отделения 10 горно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Сморжанюк.

Кроме живой боевой силы, к учениям привлекут более шести сотен единиц военной техники и современную систему имитации боя "Майлс".

Начались военные учения Rapid Trident-2019: фото с фейсбук-страницы учений

"Внимание всего мира приковано к учениям в Яворове. Уже многие страны из Восточной Европы перешли на использование западной военной доктрины, и Украина одна из них. И именно в этом переходе очень важно работать бок о бок с партнерами-союзниками", – считает полковник армии США Тимоти Кливленд.

Кроме украинских военных, участие в учениях примут представители войск целого ряда государств:

США;

Канада;

Турция;

Грузия;

Болгария;

Молдова;

Великобритания;

Польша;

Румыния;

Литва.

Продлится Rapid Trident-2019 две недели на разных участках Яворовского полигона.

Смотрите видео: торжественное открытие Rapid Trident-2019