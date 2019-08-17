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      Расчлененное тело женщины нашли в канале в Киеве: подробности от полиции

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      Мужчина убил и расчленил свою знакомую: полиция Киева обнародовала детали преступления
      Мужчина убил и расчленил свою знакомую: полиция Киева обнародовала детали преступления / Елена Кук (24 канал)

      Фрагменты тела, которые обнаружили накануне в Русановском канале в Киеве принадлежат 35-летней женщине. Убийцей оказался ее знакомый, а совершил преступление мужчина в результате ссоры, которая возникла во время совместного распития алкоголя. Полиция злоумышленника уже задержали, ему грозит 15 лет лишения свободы.

      Накануне в Киеве на улице Энтузиастов в Русановском канале прохожие заметили пакеты с фрагментами человеческого тела. Местные жители предположили, что они принадлежат их соседке Ирине Клипковой, которая недавно пропала в этом районе.

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      Ирина исчезла, и сегодня ее друзья пошли прогуляться и одновременно посмотреть, есть ли где-то какие-то следы. Последний раз ее видели на улице Энтузиастов, 37 – она там гуляла. И увидели они какой-то пакет, а рассказала им о нем женщина, гулявшая с ребенком. Итак, достали его, разорвали, а там что-то не понятное. Набрали меня, а вместе со мной шли еще три бойца Нацгвардии, и мы прибыли на место. Посмотрел и говорю, что это точно не является мясом животного. И затем мы нашли еще несколько пакетов, которые плавали,
      – рассказал в комментарии 24 каналу мужчина, представившийся Сергеем.

      В полиции, со своей стороны, говорят, что после того, как они получили информацию о находке киевлян, на место выехали следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, а также кинологи со служебными собаками.

      Следственные действия на Русановке в Киеве: здесь в канале местные жители заметили пакеты с человеческими останками

      Как установили правоохранители, расчлененное тело действительно принадлежит женщине. Ей – 35 лет и она за два дня до этого исчезла, о чем в полицию сообщила ее мать.

      Уже во время проведения следственных действий правоохранители выяснили, что убийство женщины совершил 38-летний киевлянин. Накануне трагедии она вместе с мужем пришла к нему домой, и во время совместного распития алкоголя между ними возникла ссора. В итоге злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а потом в пакетах вынес его части и выбросил в канал.

      Вбивство, жінка, розчленоване тіло, Київ, Русанівка
      Мужчина, который предположительно убил женщину и выбросил ее расчлененное тело в Русановский канал

      Предполагаемого убийцу правоохранители уже задержали. Также в его доме полицейские обнаружили ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства. Все было изъято.

      По факту инцидента полиция начала уголовное производство – статья об умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут, ему грозит 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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      К слову, жители улицы Энтузиастов назвали имя злоумышленника – Алексей Козленко. Они убеждают, что мужчина является ветеринаром, поэтому знает как правильно делать разрезы. Кроме того, по их словам, когда выпьет определенную дозу алкоголя, он сразу становится агрессивным. Заметим, что вероятный убийца и его жертва были знакомыми 15 лет.

      В Киеве на Русановке в канале обнаружили пакеты с человеческими фрагментами: видео полиции

       

      К слову, недавно вблизи Ирпеня, под Киевом, полиция обнаружила тело сожженного после убийства парня. Как выяснили правоохранители, это уроженец Житомирской области, который поехал на заработки под Киевом и исчез через неделю. Убили мужчину его сотрудники, а совершили они преступление из-за 600 долларов, которые тот якобы украл.

      КАКИЕ ЕЩЕ ГРОМКИЕ УБИЙСТВА ПРОИСХОДИЛИ НЕДАВНО В УКРАИНЕ:​
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция Жертвы Расследования Криминал
      Источник: 24 канал
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