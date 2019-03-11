Війська Росії на Донбасі: оприлюднено нові докази

Днями у мережі були оприлюднені нові докази наявності "іхтамнєтов" на Донбасі.

На своїй сторінці в Twitter блогер Askai опублікував знімки танків з колони 74-й омсбр РФ, знятих біля окупованого м. Краснодон у вересні 2014- го року.

Ещё три танка из колонны 74-й ОМСБр РФ, снятой возле Краснодона в сентябре 2014-го. pic.twitter.com/qvWBCHc6ba — Askai (@askai707) 5 марта 2019 г.

Місцем постійної дислокації 74-ї окремої гвардійської Звенигородсько-Берлінської ордена Суворова 2 ступеня мотострілецької бригади є місто Юрга Кемеровській області РФ. Підрозділ входить до складу 41-ї окремої армії Центрального військового округу. В період з жовтня 1999 року по квітень 2001 особовий склад бригади брав участь у так званій "антитерористичній операції" на Північному Кавказі.

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Варто зазначити, що військовослужбовці 74-ої ОМСБр брали участь в операціях з анексії Криму. У серпні 2014 року підрозділи 74 ОМСБр брали участь у боях під Луганськом. В селі Переможне, що у кількох кілометрах південніше Луганського аеропорту, були зафільмовані підрозділи 74 ОМСБр.

В перших числах листопада 2014 року InformNapalm повідомляє, що зведений підрозділ 74-ї мотострілецької бригади, посилений танками Т-72 і самохідними артустановками "Акація", реактивними системами "Град", висунувся з Міллерово на південь, в Кам'янський район Ростовської області, де і розгорнув свій новий польовий табір.

13 листопада 2014 року, за інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", з території Росії, в Україну зайшла колона військової техніки 74-ї окремої гвардійської Звенигородсько-Берлінської ордена Суворова другого ступеня мотострілецької бригади.

Вранці, 14 листопада 2014 року, в Луганську по вулиці Будьонного в напрямку Станиці Луганська була зафіксована колона з 20 тентованих вантажівок "іхтамнєтов".

22 грудня 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляє про значну концентрацію російських військ на території окупованих районів Луганської області. Зокрема, повідомляється, що у м. Стаханов розквартировано окремі підрозділи 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.

Взимку 2014–2015 року контрактники 74-ї бригади воювали на Донбасі під прикриттям батальйону "народної міліції ЛНР" "Хуліган".

Днями з окупованого Луганська була отримана інформація про чергову ротацію російських "відпускників". За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", йдеться про новий "заїзд" російських "відпускників" до гуртожитку Луганського трубного заводу, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Щорса, 2а.

Варто зазначити, що інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо присутності підрозділів ЗС РФ на окупованих територіях Донбасу підтверджена на вищому офіційному рівні – Головним військовим прокуром України.

Нагадаю, у Міжнародному суді ООН у Гаазі наразі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.

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