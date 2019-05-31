10:21
31 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, 30 мая
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, 30 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Расходы ГМК на охрану окружающей среды в 2018 году выросли на 25-30%

      6 Читати новину українською
      Экология
      Экология / rpr.org.ua

      Экологические расходы предприятий ГМК составляют около 40% от общего уровня по стране.

      Расходы на охрану окружающей среды в 2017-2018 гг. предприятий по добыче железных руд выросли на 30,3%, до 7,3 млрд грн, а предприятий металлургии – на 25,5%, до 5,9 млрд грн. При этом удельный вес этих отраслей в расходах на охрану окружающей среды по Украине в целом в 2017-2018 гг. вырос с 17,7% до 21,4% и с 15% до 17,35% соответственно.

      Рост экологических расходов предприятий ГМК в 2018 году опережал динамику производства, так как обычно они растут в определенной зависимости от увеличения производственных показателей, а они, увы, в прошлом году не были впечатляющими. В 2018 году металлургические предприятия Украины увеличили выпуск чугуна на 2%, до 20,5 млн т, и проката на 0,2%, до 18,3 млн т.

      В то же время объемы производства стали сократились на 1,5%, до 21,1 млн т, по сравнению с 2017 годом, а выпуск железорудного концентрата упал на 0,3%, до 60,3 млн т.

      В целом капитальные инвестиции на охрану окружающей среды в 2018 году на предприятиях по добыче металлических руд составили 1,7 млрд грн (15,3% от общего объема по стране), а по металлургии – 2,8 млрд грн (25,2%).

      В структуре капитальных инвестиций на охрану окружающей среды предприятий металлургии в 2018 году преобладали меры по охране атмосферного воздуха и проблеме изменения климата – 2,3 млрд грн, обращению с отходами – 295,6 млн грн и очистке сточных вод – 179,7 млн грн.

      В свою очередь экологические меры добывающих железные руды предприятий включали:

      • защиту и реабилитацию почвы, подземных и поверхностных вод – 1 млрд грн;
      • очистку сточных вод – 267,6 млн грн;
      • обращение с отходами – 281,9 млн грн.

      Самые высокие расходы на охрану окружающей среды в 2018 году были в таких регионах: Днепропетровской (9,5 млрд грн), Донецкой (3,7 млрд грн), Запорожской (3,5 млрд грн), Киевской (2,5 млрд грн) и Полтавской (1,7 млрд грн) областях, а также в г. Киеве (4,6 млрд грн).

      Подробнее об инвестициях и расходах предприятий ГМК на охрану окружающей среды – в инфографике GMK Center.

      blog_ava
      Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
      сегодня
      872
      Теги: Новости Украины Экология Металургия Финансы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
      сегодня , 10:00 Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
      Олена Булан 28
      Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
      сегодня , 05:15 Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
      306
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      30 мая , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      261
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 мая , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1574
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      30 мая , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 307
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук