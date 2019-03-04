"Расист, мошенник, лжец": экс-адвокат Трампа дал показания – главные новости США за неделю

Дайджест важнейших новостей США за неделю, подготовленный консалтинговой компанией Karyzshky Communications.

Демократы против ЧП Трампа

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The New York Times – 26.02. Палата представителей во вторник проголосовала за отмену введения Трапом чрезвычайного положения на мексиканской границе.

К демократам присоединились 13 республиканцев, что и помогло Демократической партии в Палате вынести решение о блокировки введения чрезвычайного положения.

Вы давали клятву при исполнении служебных обязанностей Дональду Трамп или Конституции Соединенных Штатов? Вы не можете позволить ему подорвать основы Конституции,

– спросила своих коллег-республиканцев спикер Палаты Нэнси Пелоси.

Напомним, что Трамп объявил чрезвычайное положение в стране для того, чтобы без одобрения Конгресса выделить из бюджета порядка 6 млрд. долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Решение Палаты представителей теперь должно пройти голосование в Сенате, где лишь три республиканца заявили о своей поддержке законопроекта.



Спикер палаты Нэнси Пелоси

Маловероятно, что голоса будут собраны в Сенате, поскольку верхняя палата Конгресса контролируется Республиканской партией, которая преимущественно поддерживает позицию Дональда Трампа.

"Расист, мошенник, лжец"

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CNN – 27.02. В среду бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн второй раз давал показания перед Конгрессом. В начале республиканцы предложили перенести сессию, поскольку Коэн не предоставил тезисы своей речи в письменном виде за 24 часа до начала слушаний, но заседание продолжилось.

Коэн заявил, что Трамп попросил его скрыть информацию о планах построить Trump Tower в Москве, о чем он очень сожалеет. Также Коэн выдвинул новое обвинение в адрес Трампа о том, что он "изменял" показания других свидетелей.

Он принес извинения за то, что солгал и назвал Дональда Трампа "расистом, мошенником и лжецом".



Коэн второй раз давал показания перед Конгрессом

В течение слушаний Коэн также признался, что соврал перед Конгрессом, когда впервые выступал в 2017 году. По его словам, он солгал под присягой, чтобы прикрыть Дональда Трампа.

Ранее Коэн утверждал, что платил личные деньги за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс без ведома Дональда Трампа.

Экс-адвокат заплатил Сторми за то, чтобы она не рассказывала о своем романе с Трампом, что могло повредить избирательной кампании президента в 2016 году. Сейчас бывший адвокат Трампа утверждает, что заплатил порноактрисе по поручению своего клиента.

Встреча Ына и Трампа в Ханое

Time – 28.02. "Ядерные переговоры" президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме были сокращены на 2 часа и завершились без сделки.

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На пресс-конференции в Ханое Трамп сообщил, что переговоры сорвались, потому что Ким был готов закрыть ядерный объект в Йонбёне только в том случае, если США отменит все санкции по отношению Северной Кореи.

Трамп счел эту позицию неприемлемой, поскольку у Северной Кореи есть и ещё ракетные объекты в другой части страны. "На самом деле у нас были готовы все документы для подписания договора, но это было бы просто неуместно".

Мы добились реального прогресса, но, к сожалению, не дошли до конца,

– госсекретарь США Майк Помпео также выступил на пресс-конференции.

При этом Трамп все-таки надеется переубедить 35-летнего диктатора отказаться от его ядерных и ракетных программ, что ускорит выход Северной Кореи из изоляции. В своем Twitter Трамп пишет, что без ядерного оружия Северная Корея "сможет быстро стать одной из самых великих экономических сил в мире".



"Ядерные переговоры" Трампа с Ким Чен Ыном завершились без сделки

Напомним, что это был уже второй саммита политических лидеров США и Северной Кореи.

Первая встреча прошла прошлого года в Сингапуре, на которой были подписаны соглашения об обязанности КНДР полностью денуклеаризировать Корейский полуостров.

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Трамп предоставил своему зятю доступ к секретным материалам

The New York Times – 02.03. Стало известно, что в мае прошлого года президент Дональд Трамп приказал главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли предоставить своему зятю и советнику Джареду Кушнеру высший уровень доступа к сверхсекретной информации.

Тогда это решение встревожило не только чиновников администрации, но и ЦРУ, которое призвало Трампа отказаться от предоставления Кушнеру доступа к секретным материалам. Но президент все-таки не послушался рекомендаций и настоял на своем.

Президент имеет законные полномочия на выдачу разрешения, но в большинстве случаев служба безопасности персонала Белого дома решает вопрос о предоставлении разрешения после проверки ФБР.

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В случае Джареда Кушнера сотрудники службы безопасности разделились во мнениях относительно того, предоставлять ли ему сверхсекретный доступ.



Джаред Кушнер – зять и советник Трампа

Сам Кушнер провел эту неделю за границей, работая над решением ближневосточного конфликта. Среди его встреч была также встреча с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

Речь Трампа перед консерваторами: раскритиковал Мюллера и демократов

Politico – 03.02. В США прошла очередная ежегодная Конференция политического действия, которая собирает сотни консервативных политиков и активистов. Главной темой конференции стала критика проявления социализма в Америке.

Приехал на форум и Дональд Трамп, который выступает на конференции с 2016 года. В этот раз президент отличился тем, что назвал расследования Роберта Мюллера "ерундой", высмеял своего бывшего генпрокурора и утверждал, что некоторые члены Конгресса "ненавидят свою страну".

В Конгрессе находятся люди, которые ненавидят нашу страну. Мы можем назвать их поименно,

– говорит Трамп.

Президент также прокомментировал последнюю инициативу демократов, а именно Новый Зеленый Курс: "Если ветер перестанет дуть, электричество исчезнет. Вот и вся суть Зеленого Нового курса".

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Также Трамп пошутил о том, что демократов нужно поощрять выдвигать такие инициативы, потому что это повышает его политические рейтинги.