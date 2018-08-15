Раскаяние по-японски: император извинился за Вторую мировую, а премьер-министр – нет

125-й император Японии и синтоистское божество Акихито, который управляет страной с 1989 года, в среду, 15 августа, заявил о глубоком раскаянии за действия своей страны во времена Второй мировой войны. Больше на эту тему император высказываться не планирует, ведь в апреле 2019 года собирается отречься от престола.

Об этом сообщило информационное агентство Interfax-Украина со ссылкой на Associated Press.

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Акихито выразил надежду, что разрушительная война никогда не повторится. Произошло это в Токио во время церемонии, посвященной 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Император традиционно выступает с речью на этих церемониях каждый год.

Вместе со всем нашим народом сейчас я отдаю должное всем тем, кто погиб во время войны, и молюсь о мире во всем мире и о продолжении развития нашей страны,

– рассказал император.

К слову, во вторник, 14 августа, выступал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он также почтил память всех погибших, но, в отличие от императора, открыто выражать раскаяние за действия Японии не стал.

Император Японии Акихито извинился за действия Японии во Второй мировой войне

Напомним, что 15 августа 1945 года император Японии Хирохито признал безоговорочную капитуляцию японских вооруженных сил, что и стало завершением Второй мировой войны. Формально капитуляцию подписали 2 сентября 1945 года.