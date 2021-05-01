С марта 2021 года в СМИ начали появляться заголовки о расколе в партии "Голос". Часть депутатов парламентской фракции даже требует проведения нового съезда и переизбрания руководства.

Желание возглавить "Голос" уже выразил телеведущий и политик Сергей Притула. Что на самом деле происходит внутри партии, почему члены парламентской фракции в который раз не поддержали назначение министра энергетики и когда могут отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова – рассказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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О ситуации внутри партии "Голос"

Что происходит в "Голосе"?

Нельзя говорить о расколе в партии "Голос", потому что его как такового нет. У нас фактически сейчас происходит рейдерство партии руководством. Когда мы сначала заходили в парламент, а потом депутаты заходили в местные советы, я помню атмосферу, в которой строилась команда, которую в свое время формировал Святослав Вакарчук на полном доверии. Это была классная, крутая команда профессионалов. Мы доверяли друг другу, у нас даже никогда не возникало мысли о том, что партию могут рейдернуть – нам поставят руководителя, который перепишет устав партии так, что один человек там решает все.

Приведу пример. У нас созвать съезд не имеет права ни один партиец, ни одно отделение, даже какое-то определенное количество партийцев или ячеек. А может сделать только один человек – председатель партии.

То есть, если мы хотим изменить руководителя партии – съезд в этом отношении может созвать только руководитель. Это если бы сейчас президент Украины отменил президентские выборы и сказал, что они у нас происходят не каждые 5 лет, а когда захочет глава государства.

То есть у нас получается не партия "Голос", а партия имени Киры Рудик?

К сожалению, это то, на что сейчас Кира Рудик пытается превратить партию. Но у нас огромное количество партийцев, многие депутаты, которые зашли в местные советы, половина фракции "Голос" – все выступили против таких действий руководства. Потому что это партия, которую мы создавали с нуля. Это партия, в которую мы шли, потому что верили тем людям. Верили в те идеи, которые эта партия сейчас пропагандирует.

И когда мы понимаем, что фактически происходит рейдерство – партия "Голос" превращается в партию Киры Рудик – то очень много людей с этим не согласны. Поэтому сейчас половина ячеек выступили с заявлением, что они требуют съезда. Вышла половина депутатов Верховной Рады и сказала, что требует переизбрания руководства партии и фракции.



Кира Рудик / Фото 24 канала

Но, к сожалению, мы немного замкнуты в юридическом поле. Ведь устав был написан так, а потом еще ухудшен Кирой Рудик, которая просила дать ей дополнительные полномочия под выборы. Мы, доверяя человеку, это сделали. Сейчас что-то изменить юридически очень трудно.

Когда вы говорите о том, что сейчас председатель вашей партии пытается ее зарейдерить, не кажется ли вам, что это слишком громкое заявление? Ведь Кира Рудик – законно избранная глава вашей партии. Вы лично на предыдущем съезде голосовали за ее назначение главой партии?

Нет.

Но, кажется, 90% участников съезда тогда ее выбрали. Какое же рейдерство? Рейдерство – когда кто-то извне приходит, рейдерит фирму, организацию, структуру, актив. А здесь – ваша законно избранная глава. Может, тогда дождетесь съезда?

Съезд, который состоялся в феврале 2021 года, трудно назвать легитимным. У нас частично представительством регионов были народные депутаты, лояльные к Кире Рудик. На съезде избрали в политсовет не тех людей, за которых проголосовали, а тех, которых номинировала Рудик. Когда вы сейчас говорите, что у нее есть 90% поддержки:

во-первых, это – откровенная ложь, потому что там не было 90% поддержки;

во-вторых, мы понимаем, что представительство от регионов – это были не люди, которые имеют реальные мандаты голосовать, а те, которых выбрал политсовет и Рудик, чтобы они приехали на съезд. Более того, был поддельный протокол, на фракции приняли решение о том, что якобы не нужно проводить переизбрание председателя.

Нам нужно провести слушание, нормальную избирательную кампанию, чтобы все партийцы, которые хотели, могли баллотироваться на голову "Голоса". Но, к сожалению, был поддельный протокол. Переписан таким образом, что на самом деле мы наоборот требуем избрания Рудик. Она, воспользовалась этим и тем, что назначала людей, которые будут представлять регионы на этом съезде, чтобы "забетонировать" на не менее 7 лет свое руководство партии.

Вы подали заявление в полицию о подделке протокола?

Нет, мы не подавали заявление в полицию.

Почему?

Мы написали заявление на политический совет партии. Потому что считаем это недопустимым. К сожалению, до сих пор мы не получили никакого ответа.

Но Кира Рудик была председателем еще во время Святослава Вакарчука. Это же не произошло вчера или позавчера.

Да. Я прекрасно помню, это был примерно апрель, когда Святослав Вакарчук попросил проголосовать за Рудик, как руководителя партии. Основным аргументом было то, что нам нужен менеджер – человек, который будет управлять процессами. Однако мы видим, что человек, который должен был это делать, решил, что он является собственником этой партии.

Партией обладают люди, партийцы, которые являются членами партии, а не один человек. Я вам скажу, что те вещи, которые себе сейчас позволяет Рудик – мне трудно представить, чтобы Святослав Вакарчук когда даже подумал это сделать.

Например?

Например, у нас недавно абсолютно без всякого объяснения были расформированы, закрыты и удалены из всех чатов за час представители всех районных центров Киева, ведь они выступили против Киры Рудик и написали, что требуют съезда. Это же не о том, что мы выступили против Киры Рудик. Мы требуем нормального съезда, нормального представления мандатами тех, у кого есть возможность голосовать, и переизбрания руководства.

Ей же никто не запрещает баллотироваться. Баллотируйся, пожалуйста. Если тебя переизберут – будешь законно избранным руководителем, никто не будет говорить о рейдерстве. И также требуют изменения в устав – чтобы один человек не мог единолично полностью делать все, что он хочет в партии.

Недавно так же уволили председателя Днепропетровского областного центра, ведь он тоже выступил с жесткой критикой и говорил о том, что места в комиссиях были слиты под Бориса Филатова (мэр Днепра – 24 канал). Были угрозы депутатам с областной организации о том, что к ним будет применен императивный мандат.

Это как раз те, кто начали выступать и требовали переизбрания. Когда я это вижу, мне трудно представить, чтобы Святослав Вакарчук когда-то такое сделал.

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У нас политический совет, высший руководящий орган партии, состоит из 6 человек:

трое – из регионов;

трех выбирает парламентская фракция.

У нас всегда тех людей, которых выбрала парламентская фракция, назначал Вакарчук. Нравится тебе человек или нет, считаешь, что это для него уместное место или нет. Он всегда этого человека назначал. Что сделала Кира Рудик? Она назначила своих людей, а не тех, кого выбрала фракция. То есть взяла трех других людей и делает их своими заместителями.

То есть сделала так, как сделал Вакарчук?

Почему?

Назначила самостоятельно, не спросила у фракции.

Нет, она спросила у фракции. Но когда фракция выбрала тех людей, которые ей не понравились, она не их назначила, а тех, кого хотела. Вакарчук всегда назначал тех, кого выбрали.

А где вообще Вакарчук? Не пора ли ему вмешаться в ситуацию, когда партия, которую он основал, сейчас на грани разрушения?

Думаю, этот вопрос будет уместно поставить Вакарчуку, а не мне.

Он никоим образом не выходил на связь? Не спрашивал, что происходит с партией?

Вакарчук, когда ушел из политики, то четко заявил о том, что завел порядочных людей, "толковых профессионалов" в политику, парламентскую фракцию. Он считает, что его миссия выполнена и он остается в политической партии "Голос", но не будет активно участвовать в политике. Поэтому я считаю, что такие вопросы нужно задавать ему, а не мне.



Интервью с Александрой Устиновой / Фото 24 канала

О политических амбициях Сергея Притулы

Хочу процитировать Киру Рудик: "У нас есть определенные политические амбиции у людей. Это, конечно, очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных и активных людей. У нас в партии люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны. Но партийная работа – не выступления в клубах и на стадионах, а системная и тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется". Что не так приятно делать?

Я не знаю, что не так приятно делать госпоже Рудик. Но могу сказать, что у нас люди, которые, как она говорит, шоу-бизнеса – это те, которые создавали эту партию. Те, кто приводили туда лучших людей. Это люди, которые строили эту партию. А сейчас мы видим, председатель партии делает все, чтобы уничтожить ее.

Это заявление Кира Рудик сделала в ответ на интервью Сергея Притулы, когда он сказал, что не против возглавить партию "Голос" вместо нее. Вы поддерживаете такие его амбиции?

Когда мы сейчас говорим о Сергее Притуле и как его обвиняют в "шоу-бизнесе", то мне странно слышать. Потому что Кира Рудик попала в политику исключительно из-за того, что в свое время Святослав Вакарчук и Сергей Притула, которые пришли из шоу-бизнеса, создали партию. И на своем авторитете и узнаваемости фактически завели людей, которые бы никогда не попали в парламент. Ведь, чтобы туда попасть, нужно иметь или очень большой кредит доверия и узнаваемость, или большие деньги.



Сергей Притула и Святослав Вакарчук / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Если вы посмотрите на народных депутатов нашей фракции – это, пожалуй, одни из самых бедных людей парламента. У нас нет больших ресурсов. Мы бы, конечно, никогда не попали в парламент, ведь это люди, которые знают, как делать свою работу. Но они не являются суперзвездами, чтобы за них проголосовали. Или не являются богатыми людьми, которые могли бы оплатить себе эти выборы. Поэтому сейчас обвинять тех людей в том, что они пришли из шоу-бизнеса – считаю это цинизмом.

Боюсь, что Сергей Притула, как и Святослав Вакарчук, может в ответственный момент просто оставить политику без объяснений, потому что она надоела.

Так можно сказать о любом человеке, любом депутате.

Мы сейчас говорим о представителях шоу-бизнеса в политике. Вы критикуете президента Зеленского. Вы, наверное, расстроены поступком Вакарчука. Где гарантия, что вас не разочарует Притула на посту лидера партии?

Я Сергея знаю с 2006 или 2007 года. Я видела, как он развивался в шоу-бизнесе. И параллельно все те проекты, которые он делал – начиная от того, сколько он сделал для армии как волонтер, и заканчивая тем, что он удерживает за свои деньги госпиталь для реабилитации военных в Тернополе. Когда сейчас говорят, что ему могло бы надоесть и он бы ушел, то как раз тогда, когда он увидел, что начинается узурпация власти – это тот человек, который встал и сказал, что нет, этого нельзя делать. Он сейчас и пытается бороться за то, чтобы процессы партии остались демократичными. Чтобы украинцы не разочаровались в новом демократическом проекте, который пытаются уничтожить.

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Сергей отработал всю парламентскую кампанию, баллотировался в Киеве и помог завести там отдельную фракцию в Киевский совет. Он постоянно пытается помогать "Голосу", как только может. И Кира Рудик начала фактически выгонять его из "Голоса", потому что Сергей предложил возглавить киевский центр. По моему мнению, это абсолютно нормальное желание. Ведь этот человек формировала команду, был лицом этих выборов. Если вспомните, вся реклама по Киеву называлась "Команда Притулы".

Кира Рудик сейчас возглавляет и национальную партию, и киевский центр. Она специально фактически выгнала Притула из политсовета и отказала ему в том, чтобы он возглавлял киевский центр. Потому что она – единственный человек, который хочет там быть главой. У меня такое впечатление, если бы Кира Рудик могла бы, то возглавляла бы все ячейки и сама себя переизбирала.

А что ей дает этот контроль?

Это дает контроль дальше переизбирать себя руководителем партии. Также это влияние на депутатов. Когда я сейчас смотрю голосование депутатов Киевсовета, то уже собрала достаточно небольшое количество голосований, по которым есть вопросы.

То есть они на свое мнение не имеют права?

Надо все-таки спросить депутатов Киевсовета. Но, я помню, была очень интересная позиция в отношении Бабьего Яра. Когда политический совет партии рекомендовал киевской ячейке голосовать за проект решения по этому. Для меня это было удивительно, ведь почему политсовет партии лезет в то, что делается в городской ячейке, и когда депутатам навязывают мысль, как им надо голосовать. К тому же это голосование за очень непростой проект, к которому есть разное отношение. Если бы я была депутатом, то не голосовала бы за такое решение.

Что известно о проекте Бабьего Яра? Источник:



• Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр планируют открыть в Киеве в 2025 – 2026 годах. 25 января 2021 года была представлена художественная концепция будущего музейного комплекса, состоящего из синагоги, центра реабилитации, инсталляций и образовательных пространств.



• Вокруг Бабьего Яра уже неоднократно возникали скандалы, ведь проект изначально финансировался украинскими и российскими олигархами. К тому же с осени 2019 года художественным руководителем мемориала является российский режиссер Илья Хржановский. Источник: Википедия • Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр планируют открыть в Киеве в 2025 – 2026 годах. 25 января 2021 года была представлена художественная концепция будущего музейного комплекса, состоящего из синагоги, центра реабилитации, инсталляций и образовательных пространств.• Вокруг Бабьего Яра уже неоднократно возникали скандалы, ведь проект изначально финансировался украинскими и российскими олигархами. К тому же с осени 2019 года художественным руководителем мемориала является российский режиссер Илья Хржановский.

Я знаю, что каждый депутат любого совета может потерять свой мандат, ведь есть такое понятие, как императивный мандат. Его нельзя применить к нардепу, но можно к депутату местного совета через год после того, как он был избран. То есть, если депутат будет систематически не голосовать за те решения, которые ему предлагаются, то может спокойно потерять мандат. Это – шантаж.

Но Сергей Притула не захотел идти в депутаты Киевсовета, не захотел заниматься киевскими проблемами. Если бы он пошел туда и тяжело там работал, не было бы, наверное, этой истории с частичной поддержкой вашей фракцией скандального проекта по Бабьему Яру.

Сергей Притула баллотировался на мэра.

На мэра, но депутатский список он не возглавил.

Он не возглавил депутатский список, но четко заявил, что хочет баллотироваться в мэры. Вы помните, у него были очень большие шансы попасть во второй тур. И тогда непонятно на самом деле, кто бы был сейчас мэром – Кличко или Притула.



Результаты выборов мэра Киева / Инфографика 24 канала

Шансы были большие, но не стопроцентные. А вот шансы стать депутатом Киевсовета у него были именно такие.

Я думаю, эти вопросы точно лучше ставить Сергею. Я не участвовала в формировании киевской команды, не знаю, какие были мотивы и договоренности. Но точно знаю, Сергей Притула взял на себя ответственность, он возглавил эту команду, баллотировался в мэры. И сделал все возможное, чтобы те люди, которые баллотировались, попали в Киевсовет.

Какой выход из этой ситуации? Ведь, если Святослав Вакарчук не хочет больше влезать в руководство, он отошел от дел, то есть какое-то решение этого вопроса?

Провести съезд.

Если Кира Рудик не будет этого делать, что дальше?

Это означает окончательное рейдерство партии и узурпацию власти. И закончится все тем, что с тем рейтингом Киры Рудик, который раз в 5 – 7 меньше, чем рейтинг самой партии, на следующие выборы "Голос" не попадет ни в парламент, ни в местные советы. И этот человек своими амбициям фактически похоронит новую молодую демократическую силу, за которую многие голосовали.

Выходить никто не будет из фракции?

Я не думаю, что кто-то будет выходить из фракции. Ведь, если ты выходишь оттуда – теряешь мандат. Не думаю, что это будет правильным шагом. По моему мнению, это то, чего бы очень хотела определенная часть нашей партии. Но за нас голосовали люди, мы получили эти мандаты, и должны в первую очередь бороться за ту справедливость, за которую обещали бороться людям. И сейчас просто выйти из фракции, а это значит автоматически сложить мандат – решение для слабаков.

О назначении нового министра энергетики и смене руководства "Нафтогаза"

Когда полгода назад на нашу программу пришла Кира Рудик, я спрашивала у нее о назначении Витренко на должность – почему партия "Голос" не поддержала. Она сказала, что вы в оппозиции, пусть решение принимает монобольшинство. 29 апреля состоялось назначение Галущенко на эту должность. "Голос" не голосовал. Позиция такая же, или вопрос в Галущенко?

У меня лично вопрос и в отношении Галущенко. Но мы не голосуем за политические назначения. Поскольку для того, чтобы голосовать надо по крайней мере участвовать в конкурсе, в подборе тех людей, за которых ты потом голосуешь, которым ты делегируешь определенные властные полномочия. Когда это люди, которых откуда спускают, чтобы они возглавляли министерства или на определенные другие должности, то конечно.

Я бы никогда не выбрала тех людей, которые сейчас сидят в Кабинете Министров и никогда их не поддерживала. Соответственно, мы сейчас собирали подписи за увольнение Степанова. Венедиктова – за нее тоже никогда не голосовали. Не представляю, чтобы я такого человека предложила на должность генерального прокурора.

А за кого вы в этой ситуации, когда увольняют Андрея Коболева (председатель правления "Нафтогаза" – 24 канал) и назначают временно исполняющим обязанности Юрия Витренко?

У меня нет "за" Коболева или за Витренко. У меня есть то, что сейчас происходит абсолютный произвол. Это плевок всем международным партнерам, которые требовали, чтобы "Нафтогаз" был абсолютно независимой компанией. Сначала был уволен наблюдательный совет, который единственный мог уволить Коболева. Затем главу "Нафтогаза" уволили, а впоследствии переназначили снова этот совет. Я считаю, единственное, что нужно сейчас сделать наблюдательному совету – это уволить Витренко. И показать, что нельзя так делать.

Я не буду поддерживать определенные персоналии. Но то, что произошло с "Нафтогазом" – это был исключительно политический шаг, который не имел ничего общего с определенными аудитами или решениями, которые принимал в должности Коболев.

Справка. Кабинет Министров Украины 28 апреля провел заседание акционеров НАК "Нафтогаз Украины". По результатам, полномочия прекратил председатель правления Андрей Коболев, а на его место назначили Юрия Витренко. Єкс-глава "Нафтогаза" отметил, что не писал никаких заявлений на увольнение, а о таком кадровом решении узнал из новостей.

30 апреля был назначен наблюдательный совет государственного предприятия "Медицинские закупки", которое занимается закупкой всех лекарств для Украины. Туда были назначены люди, также в обход процедуры, которые финансировали "ДНР", на которых открыты уголовные производства в СБУ. Есть люди, которые имеют прямой конфликт интересов, так как они работают или работали в фармацевтических компаниях или фирмах-дистрибьюторах.

А о ком вы сейчас, когда говорите о финансировании террористов "ДНР"?

Я не назову вам сейчас фамилии. Я могу просто посмотреть, сказать вам позже. Я просто читала приказ Минздрава и сразу смотрела, кто эти люди. И там есть открытые уголовные производства в СБУ.

Об отставке Степанова

А чем закончилась история, когда вы разоблачили министра Степанова в скандальной закупке медицинских халатов? И есть ли новости по закупке вакцин?

После того, как я сделала небольшое расследование по закупке костюмов, я написала заявление в Национальное антикоррупционное бюро. Было нарушено уголовное производство. Я не имею права вмешиваться в расследование, поэтому мне трудно сказать, на каком оно этапе.