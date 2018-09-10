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Раскрыли опасность популярных препаратов

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Опасность пробиотиков
Опасность пробиотиков / rd.com

Ученые провели несколько исследований и установили, с какими препаратами пробиотики могут нанести серьезный вред организму.

Эксперименты провели специалисты из израильского Института Вейцманна, которые провели сразу два исследования относительно влияния пробиотиков на человеческий организм, пишет The Guardian.

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В первом исследовании приняли участие 15 добровольцев, 10 из которых получали пробиотические препараты, а прочие 5 – "плацебо". Эксперимент длился три недели. Выяснилось, что пробиотические микроорганизмы смогли закрепиться лишь у шести добровольцев, принимавших препараты.

Пробіотики та антибіотики: поєднання
Пробиотики и антибиотики: сочетание

Во втором исследовании пытались изучить влияние полезных бактерий после курса антибиотиков. Участники эксперимента в течение недели принимали антибиотики, после чего их разделили на три группы, первая из которых принимала пробиотики, вторая не принимала ничего, а третья принимала такие же пробиотики, выделенные из экскрементов.

Выяснилось, что именно в последней группе кишечная микрофлора восстанавливалась быстрее после курса антибиотиков. Второе "место" заняли участники, которые не получали никаких препаратов, а третье – те, которые прошли курс пробиотиков.

У тех добровольцев, которые принимали пробиотические препараты, из-за долгого отсутствия "родной" микрофлоры, в кишечнике изменялась генетическая активность, что повышает риск развития аллергии и воспалительных реакций.

Чим небезпечні пробіотики після курсу антибіотиків
Чем опасны пробиотики после курса антибиотиков

Вывод ученых таков: после курса антибиотиков потребление пробиотиков препятствует восстановлению микробиомы кишечника, приводит к воспалительным процессам в кишечнике.

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Теги: Здоровье Лечение Лекарства Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
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