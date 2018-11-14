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      Раскрыли секрет, как нос защищает человека от бактерий

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      Раскрыли секрет, как нос защищает человека от бактерий
      Раскрыли секрет, как нос защищает человека от бактерий / popsci.com

      Бактерии и вирусы присутствуют в каждом вдохе, который делает человек. Однако до сих пор оставалось загадкой, как дыхательные пути выделяют и останавливают их.

      Исследователи из Массачусетской больницы Massachusetts Eye and Ear описывают этот алгоритм, информирует журнал Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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      Они установили, что останавливают инфекции в дыхательных путях экзосомы или маленькие наполненные жидкостью мешочки, которые мгновенно убивают бактерии.

      Ученые взяли образцы слизи пациентов и создали собственные искусственные клетки. После чего они смоделировали влияние бактерий и измерили количество и состав экзосом. Ученые доказали, что екзосомы столь же эффективны, как и антибиотики при уничтожении бактерий.

       
      Экзосомы – что это?

      Это маленькие пузырьки, которые состоят из липидной мембраны и содержат в ней молекулы белков и РНК.

      Екзосомы передают антимикробные белки с передней части носа к задней через дыхательные пути. Таким образом, они защищают другие клетки от бактерий до их попадания в организм.

      Ученые объясняют, что при первом появлении бактерий организм человека высвобождает миллиарды экзосом в слизь. Все эти екзосомы вакцинируют клетки далее по воздуховоду, убивая микробы, таким образом не оставляют им ни единого шанса.

      Як ніс захищає людину від бактерій

      Как нос защищает человека от бактерий

      Для реакции иммунитета нужно всего 5 минут. Организм вдвое увеличивает количество экзосом, а также удваивает защитный фермент экзосом – синтаза оксида азота, который защищает организм от бактерий. Ученые отметили, что антимикробная молекула – оксид азота – становится защитой экзосомы от бактерий.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье исследования Инфекция
      Источник: 24 Канал
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