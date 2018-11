Раскрыли секрет, как нос защищает человека от бактерий

Бактерии и вирусы присутствуют в каждом вдохе, который делает человек. Однако до сих пор оставалось загадкой, как дыхательные пути выделяют и останавливают их.

Исследователи из Массачусетской больницы Massachusetts Eye and Ear описывают этот алгоритм, информирует журнал Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Они установили, что останавливают инфекции в дыхательных путях экзосомы или маленькие наполненные жидкостью мешочки, которые мгновенно убивают бактерии.

Ученые взяли образцы слизи пациентов и создали собственные искусственные клетки. После чего они смоделировали влияние бактерий и измерили количество и состав экзосом. Ученые доказали, что екзосомы столь же эффективны, как и антибиотики при уничтожении бактерий.

Экзосомы – что это? Это маленькие пузырьки, которые состоят из липидной мембраны и содержат в ней молекулы белков и РНК. Екзосомы передают антимикробные белки с передней части носа к задней через дыхательные пути. Таким образом, они защищают другие клетки от бактерий до их попадания в организм.

Ученые объясняют, что при первом появлении бактерий организм человека высвобождает миллиарды экзосом в слизь. Все эти екзосомы вакцинируют клетки далее по воздуховоду, убивая микробы, таким образом не оставляют им ни единого шанса.

Как нос защищает человека от бактерий

Для реакции иммунитета нужно всего 5 минут. Организм вдвое увеличивает количество экзосом, а также удваивает защитный фермент экзосом – синтаза оксида азота, который защищает организм от бактерий. Ученые отметили, что антимикробная молекула – оксид азота – становится защитой экзосомы от бактерий.

