Раскупят ли иностранцы украинские земли из-за новой реформы: пример успешных стран

О последствиях новой земельной реформы – в эфире 24 канала рассказали народный депутат Украины фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Народный депутат Украины фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко:

– Первое: 0,15% – это 213 тысяч гектаров. То есть фактически один владелец у нас будет иметь 213 тысяч гектаров – это ровно половина сельскохозяйственной земли Тернопольской области.

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– Второе: иностранцы – это полная ложь. Потому что позволяют покупать землю иностранцам, которые три года работают в Украине. По данным, которые сегодня мы имеем из открытых источников, иностранцы обрабатывают в Украине примерно 8 миллионов гектаров. То есть 25% земли наши украинцы в подавляющем праве уже купить не могут.

Мы постоянно говорим о продаже земли. Мы не говорим о том: "А что может произойти после того, как мы запустим?". Появится ли у нас фермер сильный, мощный? Или у нас появится землевладелец? Останутся ли у нас села? Будет ли развитие сельских территорий?

– Когда говорится, что в Конституции (земля – ​​24 канал) – это собственность украинского народа, то скажите, пожалуйста, о 25% территории, которые перейдут китайцам или Саудовской Аравии. Мы же не будем контролировать куплю-продажу корпоративных прав.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса:

– Сейчас украинцев пугают тем, что крупные агрохолдинги придут и скупят всю нашу землю. А по закону, наибольшее количество земли, которое может быть сосредоточено в одних руках – это 200 тысяч гектаров.

Закон предусматривает, что крупные агрохолдинги будут иметь гораздо меньше земли, чем они имеют сейчас. В целом же все крупные агрохолдинги суммарно контролируют менее 15% сельскохозяйственной земли. Поэтому говорить о том, что агрохолдинги скупят всю украинскую землю – безосновательно.

– Относительно покупки земли иностранцами. Давайте не передергивать факты. Мы говорим о собственности народа, о частной собственности людей. Сидя здесь, как мы можем ограничивать частную собственность?

– И даже если какой-то процент украинской земли купит иностранец, то ничего страшного не случится. Неважно кто именно будет обрабатывать украинские земли, главное – чтобы платили налоги.



Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала

Народный депутат Украины фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко:

– Когда вы опираетесь на что-то, то покажите мне, пожалуйста, хоть одну страну, которая вводила оборот земли и не делала протекционистские меры, то есть защита собственного товаропроизводителя. Это первое.

– Второе. У вас же есть опыт Латвии и Литвы, когда они запустили либеральный рынок, то произошло следующее. Через 20 лет латыши начали арендовать землю у шведов, у норвежцев, у финнов, которые массово скупили землю. Большинство земли там – это 2,3 миллиона или 2,6 миллиона гектаров земель, которые можно обрабатывать, то реально обрабатывается 1,600 миллиона. А 800 тысяч гектаров никто не смотрит каким образом и что там происходит.



Вадим Ивченко

– Доходит до следующего. Первое – земля уже не латвийская. Второе – что хотят, то и делают. Третье – собственный гражданин идет и берет в аренду у датчанина норвежца и так далее.

– Посмотрите опыт всех стран. Земля вращается вокруг тех людей, которые работают на земле, которые создают бизнес, живущих на определенной территории. Это Франция, это Германия, это Польша. Она не вращается у спекулянта, она не вращается у инвест-банкира. Она вращается вокруг людей, которые там живут и создают хозяйство.

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– Вопрос в том, что они (иностранцы – 24 канал) сегодня имеют большой приоритет. Поскольку у них дешевые средства, у них дешевые кредиты, у них работает система, когда выращивают что-то в Украине, то они удешевляют свою себестоимость этой продукции за счет дотации и так далее. Мы не в равных условиях. Вы сегодня идете в банк берете под 18-20% гривны. Они берут под 1,2%, в 3% и эти средства будут к нам заводиться.



Цены на землю под мораторием в Украине / Инфографика 24 канала

Что предусматривает законопроект №2178-10​

В этом документе – важные изменения относительно рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.



Заметим, что те иностранцы, которые на сегодня уже 3 года арендуют землю, они имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все крупные агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю также имеют первоочередное право выкупить. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.



Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.