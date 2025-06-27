Руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский в эфире 24 Канала рассказал, что первым этапом к распаду России может стать экономико-финансовый. Владимир Путин творит беззаконие среди крупнейших олигархов и отбирает у них имущество. Следующими могут стать региональные олигархи.

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Что может существенно ослабить Россию

Для обеспечения необходимой поддержки государству нужны ресурсы. А если действуют санкции, они не могут продавать продукцию за границу. Соответственно, им нужно предоставлять все больше и больше субсидий, что является убыточным.

Теперь у тебя не два убыточных предприятия, а три. Объем убыточных активов растет. Это означает, что надо забирать у других. И именно это сейчас и происходит,

– сказал Илья Несходовский.

Он добавил, что война существенно ослабляет армию России. Все ресурсы бросают непосредственно на войну в Украине. Каждая крупная кампания еще с 2022 года начала создавать свои частные военные компании. Эти частные военные компании вместе с частью Росгвардии позволят фактически контролировать территорию России.

"Если США с умом этим воспользуются и скажут: вот, вы отделяетесь – мы сможем с вами торговать. Или, например, другие страны – Китай, если захочет, Индия, Европа – также могут наладить торговлю. Если вы таким образом отдаляетесь от преступника Путина, то вы получите ресурс", – сказал Илья Несходовский.

Он добавил, что вторым этапом распада России является разрыв банковской системы. При современных технологиях можно разворачивать альтернативные финансовые системы – через те же биткоины или другие криптовалюты. То есть вполне возможно получение валюты и экономическое отсоединение от центра.

Он также отметил, что критическим для распада России может стать политический кризис в самом Кремле. Для этого должно произойти что-то вроде событий 1991 года. Если начнутся протесты, то процесс распада и расшатывания России станет вполне реалистичным. Мировое сообщество должно помочь в этом, чтобы устранить угрозу, которая нависает уже много лет.