В Царском Селе под Одессой 10 марта активисты пробрались на территорию и расписали фасад и забор дома мужчины, которого подозревают в убийстве кошек. Произошли столкновения между активистами и охраной. На доме написали "Позор", "Тварь", "Живодер".

После того, как пришли активисты, хозяин обратился в службу охраны. Когда охранники приехали, между ними и активистами произошли столкновения. Полиция открыла уголовное производство.

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Какова реакция полиции

После столкновений активистов и охраны прибыл участковый офицер полиции. В результате полиция открыла уголовное производство по статье о "Нарушении неприкосновенности жилища". Она предусматривает арест на срок от 6 месяцев до 3 лет.



Полиция и охранники под домом убийцы кота / Фото из телеграмм-канала Одесса INFO

На месте происшествия были журналисты, а также люди, которые просто наблюдали.

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С чего все начиналось