Пасхальные корзины в церквях Харькова будут святить 1 и 2 мая. Сейчас уже обнародовали расписание праздничных служб. Для предотвращения скопления в храмах будет полиция, а верующим будут выдавать маски.

Об этом рассказал епископ Православной церкви Украины Харьковский и Богодуховский Митрофан. По его словам, будут также происходить онлайн-трансляции служб для тех, кто не сможет прийти на них.

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Какое расписание будет в храмах Православной церкви Украины

Литургии 1 мая в Харькове будут продолжаться с 9 утра, а пасхальные службы в этот день начнут править в 23:30. Корзины там будут святить с 13 часов дня. А 2 мая куличи можно будет освятить с 3 ночи до 15:00.

Какие святыни Православной церкви Украины в Харькове

храм святого великомученика и целителя Пантелеймона на улице Танкопия, 8 а;

храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на улице Большая Панасовская, 105 а;

храм в честь Владимирской иконы Божией Матери на улице Немышлянская, 70;

храм Святого Духа на Московском проспекте;

храм святого апостола Андрея Первозванного на улице Семинарская, 22;

храм в честь Святого мученика Иоанна Воина на территории Военного института танковых войск на Полтавском шляхе, 192;

храм в честь Святителя Луки на территории военного госпиталя на улице Культуры, 5

Где еще будут святить корзины

Также службы на Пасху будут в храмах УПЦ МП. Всего в Харькове их 13:

Свято-Благовещенский кафедральный собор на Благовещенской площади, 1;

Свято-Покровский мужской монастырь на улице Университетской 8;

Свято-Успенский собор на улице Университетской, 11;

Свято-Пантелеймоновский храм на улице Клочковской, 94;

храм 2000-летия Рождества Христова на проспекте Науки, 65;

храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" на улице Балакирева, 5;

храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на улице Культуры, 22а;

храм иконы Божией Матери "Отрада и утешение" на улице Рязанской, 24;

храм Преподобного Алексия мужа Божия на улице Клочковской, 321;

Свято-Пантелеймоновский храм в больнице скорой помощи в переулке Балакирева, 3а;

храм Святых Жен-Мироносиц на улице Сумской, 30;

храм святителя Спиридона Тримифунтского на проспекте Победы, 77а;

храм Озерянской иконы Божией Матери на Полтавском шляхе, 124;

храм Казанской иконы Божией Матери на улице Куриловской, 78.

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Что такое УПЦ МП После предоставления Украине Томоса 2 года назад появилась православная церковь Украины, которая является полностью независимой от Москвы и подчиняется Константинопольскому патриарху. Тогда к Украинской Православной Церкви московского патриархата обратились с просьбой изменить название. Однако там отказались забирать слово "Украинская" из названия структуры, которая находится под управлением российских монахов. Сейчас продолжаются судебные процессы по этому поводу.

Почему в святынях будет полиция

По словам епископа Митрофана, соблюдение карантинных ограничений в церквях будет обязательным. За ним будут пристально следить не только сотрудники церкви.

В храмах на четыре квадратных метра — один человек. Все должны быть в масках. В храмах будут маски и антисептики для тех, кто придет без них. За выполнением карантинных ограничений будет следить полиция. Наши люди в храмах будут стоять, объяснять, чтобы не было скопления,

— пояснил Митрофан.