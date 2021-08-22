Детали инцидента
Происшествие случилось рано утром у Приморского отделения полиции на улице Греческой. 33-летнего Кадырова забрали в участок, чтобы составить проток о мелком хулиганстве.
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Однако внутри здания задержанный начал неадекватно себя вести и оскорблять правоохранителей.
Когда старший лейтенант попытался его успокоить, хулиган набросился на него и повалил на пол,
– говорится в сообщении.
Пострадавший ударился спиной, но серьезных травм не получил и от госпитализации отказался.
Против Кадырова открыли уголовное дело из-за насилия в отношении работника правоохранительного органа. На него надели наручники и задержали.
В Киеве водитель наехал на полицейского
20 августа в Киеве проходила репетиция военного парада, из-за этого движение на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской перекрыли. Однако водитель КИА решил, что ограничение касается всех, кроме него – он требовал, чтобы патрульные пропустили его.
Впоследствии водитель задним ходом наехал на патрульного, который стоял рядом. Пострадавшего отвезли в больницу с ранением руки.