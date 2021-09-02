Об этом происшествии сообщили спасателям примерно в 14:40. Впоследствии на место происшествия прибыли медики.
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Какие повреждения у него были
Пострадавшего направили во 2 больницу Кривого Рога. У него диагностировали повреждение конечностей.
А именно, у него были сильно обожжены ноги. Какое состояние пациента – пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего пока не разглашают.
Другое событие ранее
В Каменском Днепропетровской области 24 произошел пожар на заводе ДМК. Там 2 работников курили сигареты возле легковоспламеняющихся вещества.
Они получили ожоги большинства поверхности тела. Вероятно, это случилось из-за того, что они бросили окурок.