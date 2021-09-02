Расплавленным железом залило человека: на криворожском заводе произошел несчастный случай

На заводе компании ArcelorMittal в Кривом Роге 2 сентября из чана не туда вылилось расплавленное железо. В результате пострадал 38-летний работник.

Об этом происшествии сообщили спасателям примерно в 14:40. Впоследствии на место происшествия прибыли медики.

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Какие повреждения у него были

Пострадавшего направили во 2 больницу Кривого Рога. У него диагностировали повреждение конечностей.

А именно, у него были сильно обожжены ноги. Какое состояние пациента – пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего пока не разглашают.

Другое событие ранее

В Каменском Днепропетровской области 24 произошел пожар на заводе ДМК. Там 2 работников курили сигареты возле легковоспламеняющихся вещества.

Они получили ожоги большинства поверхности тела. Вероятно, это случилось из-за того, что они бросили окурок.