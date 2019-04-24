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      Распоряжение Путина о выдаче паспортов на Донбассе – это намек на переговоры, – эксперт

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      Распоряжение Путина о выдаче паспортов на Донбассе – это намек на переговоры, – эксперт
      Распоряжение Путина о выдаче паспортов на Донбассе – это намек на переговоры, – эксперт / OnSmi.ru

      Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что жители оккупированного Донбасса могут получать российские паспорта по упрощенной процедуре. Украинцы, проживающие в псевдореспубликах, смогут без экзаменов и требования проживания в РФ больше пяти лет получить российский паспорт.

      Об этом рассказал политолог Николай Давидюк в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин

      Почему именно сейчас РФ приняла решение о российских паспортах?

      Давидюк считает, что это намек, так называемое приглашение за стол переговоров. "Но на самом деле, в Кремле ждут сутки. То есть президент РФ должен был отреагировать на это (результаты выборов в Украине, 24). Поэтому это логично", – сказал эксперт.

      Сейчас мяч на поле Украины. Поэтому новый президент должен как-то отреагировать. И эта реакция очень важна. Потому что это его (Владимира Зеленского, – 24 канал) первое политическое решение на посту. Да, он еще официально не на должности, но он должен это как-то прокомментировать. Чтобы не получилось – выборы выиграны, а ВАЗ (под этим Давидюк имел в виду Владимира Зеленского) еще и до сих пор там. Нужно уже реагировать,
      – ответил Давидюк.

      По его словам, Зеленский сейчас больше сконцентрирован на рейдерском захвате внеочередности парламентских выборов, для него это важнее, чем территории.

      Росія готується роздавати паспорти на Донбасі
      Россия готовится раздавать паспорта на Донбассе

      Может ли Украина этому помешать?

      Давидюк отметил, что мы не имеем доступа к этим территориям, потому что там находятся российские военные.

      Внутри страны не нужно переоценивать данный шаг. Скажем так, российские паспорта – это первое, что будет выброшено и сожжено после деоккупации Донбасса. Точно так же сейчас рвутся на территории Херсонской области крымские паспорта людей, которые приехали получать украинский загранпаспорт. Ведь российские паспорта – это будет доказательство принадлежности к России,
      – прокомментировал эксперт.

      Будут ли сдаваться украинские паспорта? Эксперт подчеркнул, что не будут, так как, во-первых, есть социальные выплаты, во-вторых, люди в своем большинстве ждут возвращения Украины и понимают, что оккупация – это временно. "К тому же, потерянный украинский паспорт может привести к проблемам с самоидентификацией и социальными выплатами", – добавил Давидюк.

      Полное интервью с политическим экспертом Николаем Давыдюком: смотрите видео

      Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов? Согласно указу, чтобы получить российское гражданство украинцы, которые проживают на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны подать такие документы: "липовый паспорт" фейковой "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой или Луганской области; документ, свидетельствующий о смене фамилии, имени и отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении или расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка, включенное в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

      Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком больше пяти лет. Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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