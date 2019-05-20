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      Распределение эконалога по модели автовозмещения НДС оптимально для бизнеса – Варнавский

      13 Читати новину українською
      Экология
      Экология / vlasno.info

      Введение модели автоматического возмещения части средств, затраченных на экологическую модернизацию предприятий, за счет отчислений экологического налога будет оптимальным вариантом для бизнеса.

      Об этом в комментарии Uaprom.info сказал начальник управления по ООС группы Метинвест Владислав Варнавский.

      В Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта №10146 и №10147 (авторы В. Заружко и М. Ефимов), которые предлагают внести изменения в налоговый и бюджетный кодексы Украины, разрешив до 70% выплат по эконалогу направлять на возмещение затрат компаний на экопроекты. Существуют и альтернативные проекты законов №10146-1 и №10147-1 (автор О. Недава), которые предполагают создание специального фонда для аккумуляции средств эконалога, которые в дальнейшем будут выделяться на экопроекты.

      "Основной законопроект предлагает автоматическое возмещение затрат, которые предприятия понесли на уже реализованные проекты, и по которым уже понятен эффект. Основной законопроект более удобен в использовании (в отличие от альтернативного – ред.). Это механизм, который уже существует и используется по другим направлениям", – сказал Варнавский, приведя в пример функционирующую в Украине модель автоматического возмещения НДС. "Это работает и это хорошая история", – добавил он.

      В случае принятия, процедура автоматического возмещения эконалога упростит для предприятий инвестиции в экологическую модернизацию. "Каждый квартал я считаю, сколько мне нужно заплатить эконалога в зависимости от того, сколько тонн чего-либо я выбросил, сбросил или разместил в виде отходов. Если за это время я успел построить, например, газоочистную установку, то на сумму этой установки я просто уменьшаю свой платеж. Деньги из компании не уходят, не возвращаются, никакой коррупционной составляющей", – объяснил Варнавский принцип работы предложенной модели.

      Также он добавил, что создание спецфонда, по его мнению, может затруднить финансирование экопрограмм из-за бюрократических процедур, которые приведут к задержке выплат, а также строгих правил использования бюджетных денег. Использование государственных средств также может быть воспринято иностранными регуляторами, как неконкурентное преимущество украинского бизнеса, добавляет он.

      blog_ava
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      Теги: Финансы Инвестиции Налоги Экология
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