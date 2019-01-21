Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной

Зимний перерыв и трансферное окно – прекрасная возможность для многих клубов усилить проблемные позиции и избавиться от игроков, которые по разным причинам не подошли. Или заработать на тех, кто хорошо себя проявил. Вторым путем решили пойти львовские "Карпаты". Поэтому уже весной "зелено-белых" можно будет не узнать.

После окончания осенней части чемпионата на сайте УПЛ опубликовали "оптимальный состав "Карпат" за 18 туров. Место в воротах занял Никита Шевченко. Пара центральных защитников – Ади Мегремич и Олег Бородай. На флангах обороны – Артем Федецкий и Орест Лебеденко. В опорной зоне – Франциско ди Франко и Кристиан Эрбес. Впереди – Хорхе Карраскаль, Сергей Мякушко и Марьян Швед. На острие атаки отправили Алексея Гуцуляка. Тренеры – Олег Бойчишин и Жозе Мораиш.

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Семь из этих 11 игроков могут покинуть "Карпаты" вскоре. А кое-кто уже покинул – Шевченко вернулся в донецкий "Шахтер", Бородай разорвал соглашение с клубом, Эрбеса продали в парагвайский клуб "Насьиональ". Актуальны трансферы Лебеденко и Шведа. А также перевод Федецкого в дубль и вероятный трансфер Карраскаля. Тренеры тоже поменялись.

Информацию об этом подтвердил и вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

"Действительно, Швед и Лебеденко пока не работают в общей группе, поскольку ведутся переговоры с другими клубами, которые хотят видеть у себя этих игроков. В случае, если предложение удовлетворит "Карпаты" и, прежде всего, самих игроков, они от нас уйдут", – заявил Олег Смалийчук.

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Последним матчем Шведа за "Карпаты" может стать провальная встреча с "Динамо"

Что касается Лебеденко, то в его услугах заинтересован испанский "Луго". В начале января команда продала другого украинского защитника Василия Кравца, и готова снова подписать на эту позицию украинца. К слову, Кравец переходил в "Луго" именно из "Карпат", воспитанником которых был. Поэтому контакты между командами установлены.

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Значительно тяжелее ситуация с Шведом. Там и заинтересованных сторон больше, и желание самого игрока не следует исключать. По данным СМИ, игрок не против перейти в "Динамо", которому приписывают интерес к футболисту. Однако пока в составе киевского клуба Виктор Цыганков, Шведу вряд ли найдется место на поле. Тем более, что на замене у "Динамо" уже есть "подрастающее поколение" – Георгий Цитаишвили.

Интереснее выглядит заинтересованность со стороны шотландского "Селтика". Но и там есть немало проблем – от наличия своих игроков на этих позициях (футболист сборной Шотландии Джеймс Форрест и 19-летний Майки Джонстон) до иностранного чемпионата. Зная, как украинские игроки адаптируются за рубежом, могут возникнуть проблемы (Швед уже имеет не очень удачный опыт в Испании).

Что касается Карраскаля, то его из "Карпат" продают чуть ли не в каждое трансферное окно, как только он появился в клубе. Однако дальше заинтересованности, дело не заходит.

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Карраскаль пока остается в "Карпатах"

На сборы с "Карпатами" не полетели Артем Федецкий, Денис Мирошниченко и Олег Голодюк. Первому предложили стать играющим тренером дубля, а летом перейти на длительную работу в структуру "Карпат".

Капитанская повязка не уберегла Федецкого от отправки в дубль

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"Относительно Мирошниченко, то летом у него заканчивается контракт. Согласно регламенту ФИФА, он имеет право вести переговоры с другим клубом. Собственно, я думаю, что он это и делает. С нашей стороны логичное решение – перевести игрока в дубль, чтобы он тренировался там до лета. К Олегу Голодюку у нас нет никаких претензий. Он понял, что наступил период что-то изменить, поэтому попросил его отпустить", – рассказал Олег Смалийчук.

Мирошниченко может больше не сыграть за основу "Карпат" и летом бесплатно покинуть команду

Вот и получается, что "Карпаты" продают не только игроков основы, но и тех, кто может их качественно заменить. Поэтому спрогнозировать, кто выйдет на первый матч "зелено-белых" 23 февраля на выезде против полтавской "Ворсклы" – вещь не просто сложная. Проблема в том, что неизвестно, по какой схеме будет играть клуб после прихода нового наставника – испанца Фабрицио Гонсалеса. И будет ли клуб усиливаться зимой, или надеяться на тех, кто уже есть в обойме.

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Пока можно спрогнозировать состав по тем, кто есть. За место в воротах будут конкурировать Максим Кучинский и Герман Пеньков. Однако предпочтительней именно первый. Не подвергается сомнению место в старте и центрального защитника Ади Мегремича, который может сыграть и на фланге. Помогать ему в обороне, скорее всего, будет Папа Гуйе. Ведь неизвестно, когда точно Андрей Нестеров вернется на поле. В то же время есть проблема с флангами обороны. Из этой ситуации можно выйти, доверив это молодым игрокам. Или перейти на схему с тремя центральными защитниками (выход Алексея Ковтуна третьим игроком в оборону), а фланги отдать Мякушко и Гуцуляку как латерялям. По такой схеме "Карпаты" уже действовали осенью.

Что касается полузащиты, то место ди Франко тоже не подвергается сомнению. Составить ему компанию в опорной зоне могут как Назар Вербный, так и Дмитрий Кльоц. Впереди будет действовать Карраскаль, если на него не поступит предложение трансфера. Заменить Шведа может как Кевин Мендес, да и Родриго Варгас (по позиции, не по игре). Или же Уильям де Камарго, если он успеет восстановиться от травмы. Главным нападающим станет Кристиан Понде. При этом на место нападающего может выйти и Гуцуляк, если не будет действовать на фланге.



Гуцуляк и Понде могут стать главной атакующей силой "Карпат"

Но все будет зависеть от решения тренера. И будут ли трансферы в "Карпаты", а не только из команды. У игроков есть еще целый месяц, чтобы убедить Фабри Гонсалеса в своей профпригодности и завоевать себе место в старте.

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Самое главное в этой всей ситуации то, что "Карпаты" ведут борьбу за сохранение места в УПЛ. Поэтому времени на эксперименты у них нет. Им нужен результат.

Все фото: ФК "Карпаты"