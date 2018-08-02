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Xiaomi устроила распродажу в Украине: какая продукция подешевела

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Xiaomi устроила распродажу в Украине
Xiaomi устроила распродажу в Украине / businesstoday.in

С 1 августа во всех магазинах Mi Store с продукцией Xiaomi происходит распродажа. В течение 5 дней некоторые продукты китайского бренда можно будет приобрести с максимальной скидкой до 2 тысяч гривен.

Об этом информирует сообщество Mi Ukraine в Facebook.

В частности, цена упала на смартфон Mi A1 в модификации с 4 ГБ оперативной и 32ГБ встроенной памяти на 900 гривен – теперь он стоит 4699 гривен. Модификация Mi A1 с 64 ГБ флэш-памяти подешевела на тысячу гривен и стоит 5299 гривен.

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Также скидка коснулась и разумных часов Amazfit Pace – их можно купить за 2999 гривен.

Подешевел и телевизор Xiaomi Mi TV 4A 32 – старая цена составляет 8989 гривен. При этом сейчас технику можно приобрести со скидкой 1390 за 7599 гривен.

Портативную батарею Mi PowerBank Pro 10 000 мАч тоже можно приобрести со скидкой в ​​45 гривен – за 555 гривен.

А вот стоимость робота-пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum упала сразу на 2000 гривен. Сейчас его можно приобрести за 7999 гривен.

Xiaomi Mi Robot Vacuum: видео

Распродажа в Mi Store будет до 5 августа.

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Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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