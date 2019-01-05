Распространенный вид грибка может вызвать инфекцию мозга и нарушить память, – ученые

Американские сотрудники Медицинского колледжа Бэйлора обнаружили, что грибковые инфекции могут привести к временным легким нарушениям в памяти мышей.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Ученые обнаружили, что грибок Candida albicans, который наиболее распространен из видов Candida и приводит к поражению органов, способен пересекать гематоэнцефалический барьер и вызвать воспалительную реакцию, которая приводит к образованию гранулем, имеющих общие черты с амилоидными бляшками, выявленными при болезни Альцгеймера .

Гематоэнцефалический барьер – что это? Это физиологический барьер, который регулирует проникновение из крови в мозг биологически активных веществ, метаболитов, химических веществ, влияющих на чувствительные структуры мозга. Он препятствует поступлению в мозг чужеродных веществ, микроорганизмов, токсинов.

Исследователи заразили мышей грибком C. albicans, который не вызывает серьезного заболевания, но может иметь последствия для функций мозга. Они вводили C. albicans в кровоток мышей. Эксперимент показал, что грибок преодолел гематоэнцефалический барьер.

После попадания в мозг мышей, грибок стимулировал активность микроглии – резидентного типа иммунных клеток. Клетки ускоряли свою активность, "питаясь" грибками. Они также производили ряд молекул, которые приводят к укреплению грибка внутри гранулярной структуры головного мозга. Этот процесс ученые назвали грибковая индуцированная глиальная гранулема (fungus-induced glial granuloma, FIGG).



Грибок Candida albicans

У зараженных грибковой инфекцией мышей нарушалась пространственная память по сравнению с мышами, которые не имели этой инфекции. Мыши сумели "очиститься" от грибковой инфекции примерно за 10 дней, однако микроглия оставалась активной минимум до трех недель.

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