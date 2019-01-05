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      Распространенный вид грибка может вызвать инфекцию мозга и нарушить память, – ученые

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      Обычный грибок может вызвать инфекцию мозга и нарушить память, - ученые
      Обычный грибок может вызвать инфекцию мозга и нарушить память, - ученые / genengnews.com

      Американские сотрудники Медицинского колледжа Бэйлора обнаружили, что грибковые инфекции могут привести к временным легким нарушениям в памяти мышей.

      Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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      Ученые обнаружили, что грибок Candida albicans, который наиболее распространен из видов Candida и приводит к поражению органов, способен пересекать гематоэнцефалический барьер и вызвать воспалительную реакцию, которая приводит к образованию гранулем, имеющих общие черты с амилоидными бляшками, выявленными при болезни Альцгеймера .

       
      Гематоэнцефалический барьер – что это?
      Это физиологический барьер, который регулирует проникновение из крови в мозг биологически активных веществ, метаболитов, химических веществ, влияющих на чувствительные структуры мозга. Он препятствует поступлению в мозг чужеродных веществ, микроорганизмов, токсинов.

      Исследователи заразили мышей грибком C. albicans, который не вызывает серьезного заболевания, но может иметь последствия для функций мозга. Они вводили C. albicans в кровоток мышей. Эксперимент показал, что грибок преодолел гематоэнцефалический барьер.

      После попадания в мозг мышей, грибок стимулировал активность микроглии – резидентного типа иммунных клеток. Клетки ускоряли свою активность, "питаясь" грибками. Они также производили ряд молекул, которые приводят к укреплению грибка внутри гранулярной структуры головного мозга. Этот процесс ученые назвали грибковая индуцированная глиальная гранулема (fungus-induced glial granuloma, FIGG).

      Грибок Candida albicans
      Грибок Candida albicans

      У зараженных грибковой инфекцией мышей нарушалась пространственная память по сравнению с мышами, которые не имели этой инфекции. Мыши сумели "очиститься" от грибковой инфекции примерно за 10 дней, однако микроглия оставалась активной минимум до трех недель.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Лечение Инфекция
      Источник: 24 Канал
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