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      Распустит ли президент Верховную Раду?

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      Какое будущее ждет Верховную Раду после выборов?
      Какое будущее ждет Верховную Раду после выборов? / 5 канал

      Держаться за мандат или бороться за место в новой команде – к чему стоит готовиться украинским депутатам?

      Нравится это кому-то или нет, но согласно последней социологии, представленной КМИС, среди определившихся избирателей, Владимир Зеленский опережает своего конкурента и действующего президента практически в три раза. Это значит, что если не произойдет ничего сверхъестественного, то 21 апреля Украина получит нового лидера.

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      Одновременно с рейтингом кандидатов в президенты, социологи обнародовали и рейтинг партийных предпочтений украинцев. И тут, что совсем не удивляет, на первых ролях партия Зеленского "Слуга Народа". Среди тех, кто определился и придет на парламентские выборы, эта партия сегодня набрала бы 25,9% голосов избирателей. Такой высокий показатель наверняка заставляет штаб фаворита избирательной гонки задуматься: а, может, сделать ход конем и провести выборы в Верховную Раду до осени.

      Зеленский пока что, абсолютно виртуальный кандидат. Его появление на должности президента, где уйти от прямых вопросов не получится, может как упрочить его позиции, так и наоборот – превратить из народного любимца в изгоя. Поэтому попытаться распустить парламент и завести свою партию на гребне успеха – вполне рабочий сценарий, который наверняка рассматривается.

      Какие же условия для роспуска Верховной Рады существуют?

      1. В течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций.

      2. В течение шестидесяти дней после отставки Кабинета министров не сформирован новый состав Кабмина.

      3. В течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

      Как мы видим, самым реальным сценарием является первый. Сегодняшняя коалиция существует исключительно формально. По факту, лидерам большинства приходится по крупицам собирать голоса для принятия важных законопроектов. А после смены первого лица государства, новому президенту не составит труда выдернуть нескольких депутатов из этого объединения. Тем более, учитывая теплые отношения с некоторыми стейкхолдерами второй по размерам парламентской фракции "Народный Фронт".

      В этой ситуации главным противником Зеленского и его команды становится время.

      Как говорится в Конституции, "полномочия Верховной Рады Украины не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или Президента". А это означает, что время у команды Зе есть только до 28 мая. Единственным законным способом распустить парламент и провести выборы раньше запланированного срока, может стать заявления спикера ВР об отсутствии коалиции на последний апрельской сессии 23-26 числа.

      Хватит ли политического веса у нового президента, чтобы протянуть такое решение, еще до вступления в должность? Зависит от многих факторов. Но такой сценарий полностью отбрасывать нельзя. Ведь корабль под названием "8-й созыв Верховной Рады" идет ко дну, а действующие его командиры наверняка хотели бы сохранить свои позиции и в новом проекте. Поэтому будущее страны во многом зависит от результатов политических торгов.

      Иного Конституционного пути нет. И если новоизбранный президент попросту не успеет или не продавит, то остаются лишь варианты с манипуляциями и свободным трактованием законодательства.

      В ином же случае, избиратели получат долгожданную передышку от агрессивной политической повестки, а штабы – возможность провести работу над ошибками и подготовиться к новой схватке.

      Какие шансы у партий пройти в Верховную Раду – инфографика
      Какие шансы у партий пройти в Верховную Раду – инфографика

      Автор: Артем Бронжуков

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Слуга народа
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