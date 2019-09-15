Расширение нормандского формата: Климкин не уверен, стоит ли привлекать к переговорам США

Дело в том, что между США и Россией существует много нерешенных вопросов. Это может перетягивать внимание от основного – переговоров по Донбассу.

Поэтому американцы должны выбирать тот формат, в котором их присоединение будет эффективным. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Lb.ua.

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У США повестка дня – гораздо шире, чем Украина... В диалоге Россия – США есть много разных вопросов. И когда проходят эти переговоры, я переживаю, чтобы наш вопрос не рассматривали в контексте каких-то других,

– пояснил он.

Климкин также высказался относительно предстоящей встречи в нормандском формате.

"Я знаю, что такая встреча планируется. Вероятность ее проведения – очень высокая. Но сначала надо подготовиться. Без подготовки саммиты не делаются. Неудачный саммит – это плохой сигнал для всех. Надо определить круг обсуждающихся вопросов и результаты", – добавил он.

Что такое нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.



Президент Зеленский уже давно предлагает привлечь к переговорам США. В августе и сентябре гарант несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в ближайшие недели. По ее словам, появился определенный прогресс в урегулировании ситуации между Киевом и Москвой.