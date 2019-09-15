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      Расширение нормандского формата: Климкин не уверен, стоит ли привлекать к переговорам США

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      Павел Климкин
      Павел Климкин / Liga.net

      Дело в том, что между США и Россией существует много нерешенных вопросов. Это может перетягивать внимание от основного – переговоров по Донбассу.

      Поэтому американцы должны выбирать тот формат, в котором их присоединение будет эффективным. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Lb.ua.

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      У США повестка дня – гораздо шире, чем Украина... В диалоге Россия – США есть много разных вопросов. И когда проходят эти переговоры, я переживаю, чтобы наш вопрос не рассматривали в контексте каких-то других,
      – пояснил он.

      Климкин также высказался относительно предстоящей встречи в нормандском формате.

      "Я знаю, что такая встреча планируется. Вероятность ее проведения – очень высокая. Но сначала надо подготовиться. Без подготовки саммиты не делаются. Неудачный саммит – это плохой сигнал для всех. Надо определить круг обсуждающихся вопросов и результаты", – добавил он.

      Что такое нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.

      Президент Зеленский уже давно предлагает привлечь к переговорам США. В августе и сентябре гарант несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

      Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в ближайшие недели. По ее словам, появился определенный прогресс в урегулировании ситуации между Киевом и Москвой.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Война на Донбассе Нормандский формат Павел Климкин
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