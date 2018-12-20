Расширение УПЛ до 16 команд: решение клубов

В четверг, 20 декабря, состоялось заседание клубов УПЛ. Один из главных вопросов, который рассматривался – расширение чемпионата Украины до 16 команд.

Читайте также: Чемпионская поступь "Шахтера", неоднозначное "Динамо", чудо-"Александрия": итоги топ-6 команд УПЛ

Однако клубы не поддержали такое решение, оставив формат с 12 командами, который существует и сейчас. За расширение проголосовали лишь три клуба – львовские "Карпаты", киевское "Динамо" и одесский "Черноморец", сообщает FootballHub.

Напомним, согласно настоящему регламенту соревнований, 12 команд играют первую половину чемпионата два круга. После этого они делятся на две группы – первая шестерка играет за чемпионство и места в еврокубках, вторая шестерка – за сохранение места в УПЛ на следующий сезон (вылетает последняя команда, клубы, которые заняли 10 и 11 места – играют переходные матчи с командами из Первой лиги).