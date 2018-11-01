Расширение УПЛ до 16 команд: руководители клубов пока не приняли решения

В Киеве состоялось заседание представителей Украинской премьер-лиги, где речь шла о расширении чемпионата до 16 команд. Однако договориться об этом пока не удалось.

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Отмечается, что решение о расширении УПЛ до 16 команды решили перенести на потом. Однако когда именно этот вопрос еще раз будут рассматривать – пока неизвестно. Об этом сообщает FootballHub.

УПЛ не прийняла рішення зі зміни формату

Розширення до 16 команд не буде

Це рішення перенесено pic.twitter.com/6LLGa4Ws8Q — FootballHub (@FootballHub_Ua) 1 листопада 2018 р.

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Напомним, сейчас в УПЛ выступают 12 команды, которые после сыгранных 22 туров делятся на две группы – первая шестерка играет в два круга за чемпионство, остальные шесть команд – за право сохранения выступления в УПЛ следующего сезона. Двенадцатая команда по окончании турнира вылетает в Первую лигу, еще два клуба (десятое и одиннадцатое место в турнирной таблице) играют переходные матчи с командами Первой лиги, занявшими второе и третье место.