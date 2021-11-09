Об этом рассказала директор Департамента образования Харькова Ольга Деменко. Это была одна из тем брифинга, который состоялся 9 ноября.

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Нужно уплотнять учебный процесс

По словам чиновника, вторая четверть для школьников города должна закончиться 29 декабря. Также было принято решение о продлении учебного года до 3 июня.

Необходимо уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей. Мы добавим одну неделю к учебному году,

– сказала Деменко.

Это объяснили тем, что осенние каникулы в Харьковских школах немного затянулись – дети не учились 3 недели. Такой шаг был необходим из-за стремительного распространения коронавируса.

Больше об окончании осенних каникул

Отдых школьников 8 ноября закончился не только в Харькове, но и в Черкассах. В школах 2 городов в этот день началось очное обучение.

Такая возможность появилась благодаря тому, что вакцинировали большинство учителей. Однако следует отметить, что не всех – некоторых просто отстранили от работы.