Расскажите это в другом месте, – Джемилев о манипуляции оккупантов и водном кризисе в Крыму
В оккупированном Россией Крыму действительно катастрофическая ситуация с пресной водой. Однако Украина пустит туда днепровскую только после деоккупации полуострова.
Дефицит воды в оккупированном Крыму вызвал катастрофу для сельского хозяйства. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в эфире Радио Крым. Реалии.
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Джемилев подчеркнул, что воду будут продавать только после освобождения украинского полуострова от оккупантов.
Разговоры о том, что это наносит вред жителям, прочие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?
– заявил он.
Джемилев привел положения Женевской конвенции 1949 года, где указано, что вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта.
Справка! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.
Что надо знать о проблемах с водой в оккупированном Крыму
- Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
- Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.
- Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными.
- Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске. Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, и пока это приводит лишь к засолению земель.
В то же время постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что распространенная информация о возможном восстановлении водоснабжения в оккупированный Россией Крым не соответствует действительности. Это станет возможным только после деоккупации полуострова.
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