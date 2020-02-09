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      Расскажите это в другом месте, – Джемилев о манипуляции оккупантов и водном кризисе в Крыму

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      Джемилев прокомментировал ситуацию с водой в Крыму / Радио Свобода

      В оккупированном Россией Крыму действительно катастрофическая ситуация с пресной водой. Однако Украина пустит туда днепровскую только после деоккупации полуострова.

      Дефицит воды в оккупированном Крыму вызвал катастрофу для сельского хозяйства. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в эфире Радио Крым. Реалии.

      К теме: Ситуация еще хуже, чем говорят, – Чубаров о проблемах с водой в Крыму

      Джемилев подчеркнул, что воду будут продавать только после освобождения украинского полуострова от оккупантов.

      Разговоры о том, что это наносит вред жителям, прочие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?
      – заявил он.

      Джемилев привел положения Женевской конвенции 1949 года, где указано, что вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта.

      Справка! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.

      Что надо знать о проблемах с водой в оккупированном Крыму

      • Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
      • Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.
      • Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными.
      • Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске. Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, и пока это приводит лишь к засолению земель.

      В то же время постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что распространенная информация о возможном восстановлении водоснабжения в оккупированный Россией Крым не соответствует действительности. Это станет возможным только после деоккупации полуострова.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Мустафа Джемилев Аннексия Крыма Новости Крыма
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