Говорят, что следственные действия продолжаются из-за инцидента с участием Терехова 30 сентября. Накануне неизвестные повесили плакат с изображением политика и скандальной надписью. Факт расследования журналистам 24 канала подтвердили в пресс-службе Харьковской полиции.

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Хулиганство

В Харькове правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного производства по статье "хулиганство". Ранее сообщалось, что в горсовете вторые сутки продолжаются обыски. Однако на тот момент и силовики, и мэрия не комментировали следственные действия.

Позже в полиции рассказали, что вчера открыли уголовное производство и сейчас правоохранители проводят расследование.

В скандале замешаны депутаты

Как сообщает Newsroom, к конфликту с плакатом причастны помощник нардепа из "Слуги народа" Дмитрий Никонов и депутат горсовета Алина Мустафаева.

Они якобы пытались разместить баннеры, направленные против исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. На плакатах были надписи: "Ворует, но делает" и "Делает, но ворует". Однако на место происшествия прибыла большая группа полицейских, которая сорвала рекламные материалы.

Скандальный плакат с изображением Терехова / Фото из харьковских телеграм-каналов