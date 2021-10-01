Расследование или обыски: что известно про скандал возле Харьковского городского совета
Источник:24 канал
В городском совете Харькова продолжаются следственные действия по статье "хулиганство". В СМИ ранее сообщали, что там проводят обыски. Правоохранители работают в горсовете уже вторые сутки.
Говорят, что следственные действия продолжаются из-за инцидента с участием Терехова 30 сентября. Накануне неизвестные повесили плакат с изображением политика и скандальной надписью. Факт расследования журналистам 24 канала подтвердили в пресс-службе Харьковской полиции.
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Хулиганство
В Харькове правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного производства по статье "хулиганство". Ранее сообщалось, что в горсовете вторые сутки продолжаются обыски. Однако на тот момент и силовики, и мэрия не комментировали следственные действия.
Позже в полиции рассказали, что вчера открыли уголовное производство и сейчас правоохранители проводят расследование.
В скандале замешаны депутаты
Как сообщает Newsroom, к конфликту с плакатом причастны помощник нардепа из "Слуги народа" Дмитрий Никонов и депутат горсовета Алина Мустафаева.
Они якобы пытались разместить баннеры, направленные против исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. На плакатах были надписи: "Ворует, но делает" и "Делает, но ворует". Однако на место происшествия прибыла большая группа полицейских, которая сорвала рекламные материалы.