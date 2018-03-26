Расследование МЭРТ по серной кислоте носит заказной характер, – импортер

Расследование, которое проводит Министерство экономического развития и торговли Украины относительно импорта серной кислоты, скорее всего, носит заказной характер в интересах отдельных производителей этого сырья.

Такое мнение в комментарии бизнес-порталу UAprom выразил Петр Жигулин, директор компании "Химекс", занимающейся импортом серной кислоты в Украину, по итогам слушаний этого вопроса в Министерстве экономического развития и торговли.

"Все сводится к заказному расследованию, хотя об этом никто прямо не говорит. После февральских дебатов в МЭРТ у меня сложилось впечатление, что Минэкономразвития не ожидало такого отпора со стороны не только поставщиков кислоты, то есть белорусов, но и потребителей кислоты в Украине, металлургической отрасли страны", – сказал он.

По его словам, резонанс от этого расследования оказался широким.

"На дебатах звучали разумные аргументы против введения каких-либо ограничений, а тем более запретов. Если это произойдет, это будет абсурд, это грозит остановкой предприятий", – отметил Жигулин.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года "ВостГОК" и "Сумыхимпром", занимающие доминирующее положение на рынке серной кислоты, обратились в МЭРТ с жалобой на импорт этого сырья, который, по их мнению, наносит ущерб украинским химикам. В свою очередь, чиновники Минэкономторговли без каких-либо предварительных исследований открыли специальное расследование.

Директор "Химекс" также считает, что запрет импорта кислоты приведет к монополизации этого рынка в Украине.

Кроме того, он напомнил, что на сегодня в Украине ограничено количество цистерн, на которых можно перевозить серную кислоту. "Сумыхимпром" и "Заря" вообще не имеют цистерн, "ВостГОК" имеет их в ограниченном количестве. Дефицит этого парка в Украине традиционно покрывался за счет импорта", – констатировал Жигулин.