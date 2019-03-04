Расследование о коррупции в "Укроборонпроме": Гладковский-младший ответил журналистам

Игорь Гладковский, сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, в неоднозначном видео ответил журналистам на расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме".

Заметим, что в вышеупомянутом расследовании журналистов проекта Bihus.Info фигурируют как Гладковский-старший, так и младший.

Читайте также: Папенькин сынок и консул на Сейшелах: что нужно знать об Игоре Гладковском

По мнению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

"И это главная причина появления расследование программы "Наши деньги". Для этого выбирают человека связанного крепкими рабочими отношениями с главой государства. И накрывают шквальным огнем фейков. Людям навязывается мысль: "команда – плохая, поэтому и президент – плохой. Такой мишенью для фейков был избран мой отец, первый заместитель секретаря СНБО – Олег Гладковский", – утверждает он.

К слову, Гладковський-старший находится с гарантом в дружеских отношениях, а раньше они были бизнес-партнерами.

Также в своем обращении Гладковский-младший пообещал в ближайшее время назвать имя того, "кто на самом деле слепил этот фейк и слил его журналистам".

"Я точно знаю, что авторы этого фейка против меня не занимались никаким расследованием 3 года, как заявляют в программе. Все обнародованные в эфире документы журналистам передали пакетом – для "слива" накануне выборов. Вы имеете право знать, кто стоит за этим фейком и сколько заработали его исполнители", – заявил Игорь Гладковский.

Не обошел сын бывшего заместителя секретаря СНБО вниманием и свою персону. По его словам, он – никакой не мажор, а обычный украинский предприниматель, ведущий бизнес по дистрибуции автомобилей Hyundai в Украине и микрокредитованию.

Гладковский ответил журналистам, которые обвинили его в продаже военной техники из РФ: смотрите видео

Команда журналистских расследований Bihus.Info обнародовала данные, согласно которым сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Журналисты узнали, что размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

Читайте также: Конкретные цифры схем в "Укроборонпроме": на сколько миллионов "мальчики" обокрали государство

Авторы расследования также утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения были организованы через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацком", который тогда принадлежал Порошенко.

Это расследование вызвало большой резонанс в обществе. Однако пока отстранили от должности только двух руководителей дочерних предприятий "Укроборонпрома" и собственно самого Олега Гладковского, решение относительно которого принял президент.

По словам журналиста Сергея Иванова, слив этих коррупционных схем организовал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Матиос вместо того, чтобы проводить следственные действия, назначать ревизии на "Укроборонпроме", объявлять подозрения и задерживать воров, взял материалы досудебного следствия, изъятые во время обысков, и отдал их за очень большие деньги заинтересованным лицам-фигурантам. С этими компроматами на Порошенко он пошел к Юлии Тимошенко. Так Матиос пытался выбить себе какие-то политические преференции у вероятного победителя президентской гонки. Вполне возможно, что прокурор, находясь в команде действующего президента, готовил себе запасной вариант, рассчитывая на победу Тимошенко,

– считает представитель СМИ.

Руководитель проекта "Bihus.Info" Денис Бигус, со своей стороны, отметил, что расследование появилось именно сейчас потому, что журналисты не успели подготовить его к открытию сезона программы, которое было месяц назад.

"В 2017 году вышла альфа-версия расследования с некоторыми фигурантами, которые есть в конечном его варианте, и частью коррупционной схемы. Собственно в 2017-м году началась эта работа. После обнародованных материалов многие хотели встретиться, и большинство времени было потрачено на дополнительные разговоры", – говорит журналист.