Расследование США против Манафорта не повлияет на фигурантов "черной кассы" Партии регионов

США не исследуют официально законность происхождения средств, которыми финансировалась деятельность экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта во время его работы на Януковича. Поэтому прямого влияния на украинских политиков приговор не будет иметь.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Политолог напоминает: расследование спецпрокурора Мюллера касается нарушения Манафортом внутреннего законодательства США. В частности, незарегистрированной предпринимательской деятельности, неуплаты налогов.

США не утверждают, что деньги, которые Манафорт, в том числе, заработал в Украине, работая на Януковича и Партию регионов, были незаконные, имеют коррупционное происхождение. Хотя это не означает, что американское следствие не исследовало это. Они должны определить, из каких ресурсов и за какие услуги Манафорт получил 60 миллионов долларов, если речь об Украине. Надо показать: откуда поступали деньги и на какие счета. Для Украины это интересно,

– заметил Вигиринский.

По словам эксперта, спецслужбы США могут предоставить такие материалы для расследования в рамках уголовного производства по так называемой "амбарной книге" Партии регионов. Однако вряд ли США это сделают.

"Смысла передачи США Украине материалов по расследованию против Манафорта нет. Для Вашингтона лучше иметь компромат на определенных украинских политиков и олигархов, чтобы они были более сговорчивыми, и оказывать на них давление. Американцам, когда они хотят реализовать стратегические планы в отношении Украины, проще осуществлять международное преследование, как в случае с Фирташем", – считает Андрей Вигиринский.

По убеждению политолога, дело Манафорта завершится громким приговором, но вряд ли во время суда обнаружат какие-то факты, которые будут иметь негативное влияние на украинских политиков и олигархов. По мнению Вигиринского, финальная стадия суда может наступить тогда, когда в Украине завершится президентская и парламентская кампании. Исходя из результатов кампаний, предоставленные США доказательства против украинских политиков и олигархов можно будет потом использовать с целью давления на них.

Напомним, специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов. Как известно, 2 мая Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетием работы для пророссийской Партии регионов. Однако, в Украине дело против бывшего руководителя избирательного штаба Трампа была фактически заморожено генеральным прокурором.

В 2016 году бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро компрометирующие документы, которые свидетельствуют о расходах Партии регионов на взятки. На основании этого заявления НАБУ открыло производство.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.



Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинения по 12 эпизодам.