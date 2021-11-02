Расследованием загадочной смерти военного в Кривом Роге занялось ГБР

Государственное бюро расследований начало расследование смерти военного из Криворожской воинской части. Известно, что следователи уже выезжали на место происшествия.

Сотрудники ДБР выясняют все обстоятельства трагедии непосредственно в воинской части. Там они производят все необходимые следственные действия.

Ранее Полицейские назвали две версии загадочной смерти 21-летнего военного в Кривом Роге

Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по факту смерти солдата срочной службы одной из воинских частей Днепропетровской области,

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование началось по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть. Санкция предусматривает заключение на срок до 10 лет.

Заметим, что процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, а оперативное сопровождение – ГБР.

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