Расследованием загадочной смерти военного в Кривом Роге занялось ГБР
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований начало расследование смерти военного из Криворожской воинской части. Известно, что следователи уже выезжали на место происшествия.
Сотрудники ДБР выясняют все обстоятельства трагедии непосредственно в воинской части. Там они производят все необходимые следственные действия.
Ранее Полицейские назвали две версии загадочной смерти 21-летнего военного в Кривом Роге
Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по факту смерти солдата срочной службы одной из воинских частей Днепропетровской области,
– говорится в сообщении.
Досудебное расследование началось по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть. Санкция предусматривает заключение на срок до 10 лет.
Заметим, что процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, а оперативное сопровождение – ГБР.
Что известно о гибели военного в Кривом Роге
- Трагедия произошла 31 октября в воинской части 3011 года. 21-летний солдат срочной службы был обнаружен возле казармы с черепно-мозговой травмой. Он был без сознания.
- Парня отвезли в больницу. Там медики провели операцию. После этого военного перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Выжить военному не удалось. Он скончался в стенах больницы утром 1 ноября.
- В настоящее время правоохранители рассматривают 2 версии произошедшего – умышленное убийство и самоубийство.
- О погибшем известно только то, что он был родом из Кривого Рога.