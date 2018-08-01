15:12
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Расследованием нападений на активистов руководит человек, которого судят за расстрел майдановцев

130 Читати новину українською

Общественные активисты и просто неравнодушные активисты собрались 1 августа под Министерством внутренних дел, для того чтобы напомнить, чем правоохранители должны заниматься за налоги этих людей.

Митинги начали происходить после того, как в Украине активно участились нападения на общественных активистов, правозащитников и журналистов.

Читайте также: Активисты под МВД устроили акцию с требованием отставки Авакова

"В первую очередь мы требуем отчета от Министерства внутренних дел о всех тех делах, связанных с нападениями и убийствами наших коллег-активистов, правозащитников и журналистов", – заявил общественный активист Владислав Грезев.

Активісти вийшли на мітинг під стіни МВС

Активисты вышли на митинг под стены МВД

Сами активисты отмечают, что им опасно находиться просто на улице, даже под Министерством внутренних дел, а особенно опасно это в регионах.

Мы совершенно не чувствуем защиты от тех, кто должен нас защищать в нашей борьбе, от государства, от правоохранительных органов, от абсолютно нереформированного сектора безопасности,
– сказала правозащитница Ольга Решетилова.

Интересно то, что журналисты заметили: правоохранительными мерами в расследовании нападений на активистов руководит человек, которого судят за расстрел майдановцев. Это Анатолий Серединский.

Мы видим, что этот человек сейчас имеет подозрение. Его по суду пытались отстранить от деятельности, однако уже прошло 4 года после Майдана... О чем мы говорим? Ради чего мы собираемся?
– ответил активист С-14 Сергей Бондарь.

Однако, сам начальник управления публичной безопасности Нацполиции Анатолий Серединский себя виновным не признает.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України
сегодня, 15:01 Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України
Богдан Яременко
Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
сегодня, 14:01 Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
Яніна Ткачук
Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать
сегодня, 13:00 Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать
Олена Булан
Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
сегодня, 12:03 Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
Ілля Кенігштейн
Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
сегодня, 11:25 Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
Яніна Ткачук
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Отдых на Шацких озерах подорожает
 2 мая 2011 , 12:31
СБУ разоблачила дерзкую резидентурную сеть, которая готовила теракты и диверсии в Украине
 22 марта 2017 , 12:56
Украина – Финляндия: Матч рассудит бригада арбитров из Португалии
 8 ноября 2016 , 10:28
Федецкий рассказал, в какой украинский клуб хочет перейти, и кто уничтожил его как оппонент
 20 апреля 2017 , 15:25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук