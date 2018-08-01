Расследованием нападений на активистов руководит человек, которого судят за расстрел майдановцев

Общественные активисты и просто неравнодушные активисты собрались 1 августа под Министерством внутренних дел, для того чтобы напомнить, чем правоохранители должны заниматься за налоги этих людей.

Митинги начали происходить после того, как в Украине активно участились нападения на общественных активистов, правозащитников и журналистов.

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"В первую очередь мы требуем отчета от Министерства внутренних дел о всех тех делах, связанных с нападениями и убийствами наших коллег-активистов, правозащитников и журналистов", – заявил общественный активист Владислав Грезев.

Активисты вышли на митинг под стены МВД

Сами активисты отмечают, что им опасно находиться просто на улице, даже под Министерством внутренних дел, а особенно опасно это в регионах.

Мы совершенно не чувствуем защиты от тех, кто должен нас защищать в нашей борьбе, от государства, от правоохранительных органов, от абсолютно нереформированного сектора безопасности,

– сказала правозащитница Ольга Решетилова.

Интересно то, что журналисты заметили: правоохранительными мерами в расследовании нападений на активистов руководит человек, которого судят за расстрел майдановцев. Это Анатолий Серединский.

Мы видим, что этот человек сейчас имеет подозрение. Его по суду пытались отстранить от деятельности, однако уже прошло 4 года после Майдана... О чем мы говорим? Ради чего мы собираемся?

– ответил активист С-14 Сергей Бондарь.

Однако, сам начальник управления публичной безопасности Нацполиции Анатолий Серединский себя виновным не признает.