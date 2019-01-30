13:40
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Рассматривали Ракицкого еще полгода назад, – президент "Зенита"

      32 Читати новину українською
      Сергей Фурсенко прокомментировал трансфер Ракицкого
      Сергей Фурсенко прокомментировал трансфер Ракицкого / Фото из открытых источников

      Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из "Шахтёра".

      Фурсенко рассказал, что "Зенит" уже полгода присматривает футболиста сборной Украины Ярослава Ракицкого. Слова президента "Зенита" цитирует TACC.

      Читайте также: Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины

      Ракицкий более полугода находился в нашем письме интересов. Сейчас появилась возможность его приобрести, и мы договорились с "Шахтёром". Это сильный футболист с отличной левой ногой. Мы можем использовать его как центрального защитника, так и полузащитника. Плюс у него очень хорошие физические кондиции. Мы только что провели медицинский осмотр. Он показал высокие параметры,
      – сказал Фурсенко.

      На вопрос о том, что в Украине трансфер центрбэка был воспринят неоднозначно президент питерцев ответил универсально.

      "Мы считаем, что в этом ракурсе переход рассматривать вообще не стоит. Футбол вне политики", – подытожил он.

      Читайте также: Закрой рот критикам надежной игрой, – экс-игрок "Шахтёра" поддержал Ракицкого

      24 канал писал, что 28 января "Зенит" официально объявил о подписании защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

      В новой команде 29-летний украинец будет играть под 44-м номером. Стоимость трансфера Ракицкого не называется, однако, по слухам, она составила около 12 млн евро.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракицький Шахтер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сегодня , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 66
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сегодня , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 147
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      сегодня , 11:25 Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      4451
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2474
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 1218
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      "Архитектор" возвращается в сборную Италии, бразилец планирует будущее в "Барсе"
       7 октября 2014 , 09:50
      На концерте по поводу чемпионства "Динамо" выступят "Океан Эльзы", ВВ и другие звезды
       22 мая 2015 , 10:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук