Рассматривали Ракицкого еще полгода назад, – президент "Зенита"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из "Шахтёра".

Фурсенко рассказал, что "Зенит" уже полгода присматривает футболиста сборной Украины Ярослава Ракицкого. Слова президента "Зенита" цитирует TACC.

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Ракицкий более полугода находился в нашем письме интересов. Сейчас появилась возможность его приобрести, и мы договорились с "Шахтёром". Это сильный футболист с отличной левой ногой. Мы можем использовать его как центрального защитника, так и полузащитника. Плюс у него очень хорошие физические кондиции. Мы только что провели медицинский осмотр. Он показал высокие параметры,

– сказал Фурсенко.

На вопрос о том, что в Украине трансфер центрбэка был воспринят неоднозначно президент питерцев ответил универсально.

"Мы считаем, что в этом ракурсе переход рассматривать вообще не стоит. Футбол вне политики", – подытожил он.

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24 канал писал, что 28 января "Зенит" официально объявил о подписании защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

В новой команде 29-летний украинец будет играть под 44-м номером. Стоимость трансфера Ракицкого не называется, однако, по слухам, она составила около 12 млн евро.

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