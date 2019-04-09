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      Рассмотрение дела против одесского мэра Труханова отложили: стала известна причина

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      Рассмотрение дела против Труханова отложили
      Рассмотрение дела против Труханова отложили / Фото 24 канала

      В уголовном деле против одесского мэра Геннадия Труханова прокуроры САП заявили об изменении обвинительного акта. Следовательно, рассмотрение судебного процесса отложили минимум на неделю.

      Об этом сообщила журналист Екатерина Петренко из помещения Малиновского райсуда Одессы.

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      "Просим отложить судебное разбирательство и предоставить не менее 3 недель для изменения объема обвинения. Если учесть, что мы озвучивали обвинительный акт из 215-ти страниц полную рабочую неделю, то как минимум три недели надо, чтобы согласовать изменения с прокурором высшего уровня, изменить процессуальный документ и обосновывать изменения", – хлопотал в суде прокурор САП Максим Кравченко.


      Прокуроры САП Валентин Мусияка и Максим Кравченко

      Что конкретно хотят переписать в обвинении, не разглашают. Однако адвокаты обвиняемых возражали против изменения обвинения. А потом просили суд предоставить всего два дня, чтобы прокуроры тезисно переписали обвинительный акт.

      Свидетелей допросили, было понятно, что за эти три дня ничего в суде не изменится. Однако прокурор решил изменить обвинение. Он пытается намеренно затянуть судебный процесс,
      – высказался адвокат Сергей Лысенко.


      Адвокаты обвиняемых Сергей Лысенко и Юрий Иващенко

      Согласно ст. 337; ст. 338; и ст. 341 УПК Украины, прокуроры могут изменить объем обвинения. Поэтому судьи удовлетворили их ходатайство, однако объявили перерыв в судебном разбирательстве лишь на неделю.

      "Считаю, что судьи скорее хотят закончить этот процесс. Это желание даже не скрывают ни защитники, ни суд, ведь прокурора постоянно подгоняют, обвиняют в затягивании и ограничивают в определенных возможностях в рамках равенства сторон и состязательности предоставлять доказательства и использовать определенные права", – добавил прокурор.


      Судьи Труханова Виктор Корой, Сергей Черевко, Дмитрий Передерко

      Наконец, есть основания предполагать благодаря космически быстрому темпу рассмотрения дела одесские судьи пытаются спасти Труханова от Антикоррупционного суда и вынести приговор до 2 тура президентских выборов. Однако из-за изменения обвинения, скорее всего, приговор Труханову стоит ожидать уже после выборов.

      За что в Одессе судят Геннадия Труханова?​В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений по делу является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова.

      Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман. За 5 месяцев рассмотрения дела по существу зачитали 215 страниц обвинительного акта, исследовали 67 томов письменных доказательств и допросили около 100 свидетелей стороны обвинения. В Малиновском райсуде дело рассматривается рекодно быстрыми темпами для украинской Фемиды. Если бы прокуроры не заявили об изменении обвинения, то сегодня началась бы завершающая стадия судебного процесса – дебаты.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи САП Расследования Криминальные новости Новости Одессы Геннадий Труханов
      Источник: 24 канал
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