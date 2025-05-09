Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что грозит мужчине, который убил военного и его тещу на Киевщине

Подозреваемого в стрельбе в Софиевской Борщаговке задержали 8 мая. Тогда говорилось, что у него возник конфликт с военным.

Полицейские провели обыск по месту жительства 63-летнего местного жителя. И изъяли автомат, из которого стрелок совершил выстрелы. Оружие направлено на соответствующую экспертизу.

Кроме этого, правоохранители обнаружили и изъяли оружие, более 300 патронов калибра 5,45 миллиметра, гранату Ф-1 и запал дистанционного действия УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный).

