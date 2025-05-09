Расстрел военного в Софиевской Борщаговке: полиция сообщила мужчине о подозрении

Мужчина, который убил военного и его родственницу, получил подозрение. Преступление произошло 8 мая на Киевщине в селе Софиевская Борщаговка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что грозит мужчине, который убил военного и его тещу на Киевщине

Подозреваемого в стрельбе в Софиевской Борщаговке задержали 8 мая. Тогда говорилось, что у него возник конфликт с военным.

Полицейские провели обыск по месту жительства 63-летнего местного жителя. И изъяли автомат, из которого стрелок совершил выстрелы. Оружие направлено на соответствующую экспертизу.

Кроме этого, правоохранители обнаружили и изъяли оружие, более 300 патронов калибра 5,45 миллиметра, гранату Ф-1 и запал дистанционного действия УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный).

Полиция сообщила фигуранту о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также незаконного ношения, хранения и обращения с оружием и боеприпасами. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ему уже избрали меру пресечения в суде – это содержание под стражей без права внесения залога. Именно об этом ходатайствовали прокуроры.



Мужчина, которого подозревают в убийстве военного 8 мая в Софиевской Борщаговке / Фото Киевская областная прокуратура

Из-за чего возник конфликт

"По данным следствия, 8 мая 2025 года в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района между подозреваемым и двумя соседями возник конфликт, в результате которого он произвел выстрелы из огнестрельного оружия и убил мужчину и женщину", – рассказали в прокуратуре.

Полицейские задержали стрелка во время спецоперации. Они объяснили, что ранее военнослужащий продал оружие мужчине. Это произошло месяц назад.

А 8 мая между ними произошел конфликт насчет оплаты товара.

Военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся изнутри.

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