Впрочем, родственники и соседи не верят, что военный мог продать своему будущему убийце оружие, ведь семьи давно конфликтовали и даже судились, передает 24 Канал с ссылкой на OBOZ.UA.

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Что известно

Виталий Пиндюра вместе с женой Екатериной, ребенком-школьником и тещей Викторией Дмитриевной проживали в частном доме в Софиевской Борщаговке много лет. В конце 2023 года мужчину мобилизовали в ВСУ. В последнее время он находился в районе Покровска.

В день трагедии он как раз приехал домой в отпуск. Вместе с женой Виталий успел забрать тещу из медучреждения, где та ежедневно проходила лечение. Когда семья приехала домой, женщины зашли в дом, а Виталий остался в машине поговорить по мобильному. Через несколько минут Екатерина и ее мать услышали выстрелы. Теща военного открыла дверь и выглянула во двор. Туда уже зашел их сосед Виктор Гончарук с автоматом в руках. Он выпустил в Викторию Дмитриевну очередь, при этом говоря, что не простит ей смерть его собаки. Екатерина смогла спастись, выбравшись через окно к соседям.

Как рассказывают знакомые семьи, у нее был давний конфликт с соседом Виктором Гончаруком. Мужчина еще 15 лет назад пытался ухаживать за Викторией Дмитриевной, но получил отказ. 5 лет назад он женился. Его жена якобы сильно ревновала и пыталась настроить Виктора против соседки. Недавно у Гончаруков умерла собака. Они обратились к экстрасенсу, а тот сказал, что к этому причастна Виктория Дмитриевна. Об этом Гончарук рассказывал всем соседям.

Зять Виктории Дмитриевны – Виталий – тоже был объектом ненависти Гончарука, поскольку защищал тещу. Летом Гончарук ударил женщину, а Виталий ударил его в ответ. И Гончарук подал в суд. За причинение легких телесных повреждений Киево-Святошинский районный суд Киевской области в ноябре 2023 года обязал Виталия заплатить штраф в размере 1 700 гривен.

Уже после убийства следствие заявило, что месяц назад Виталий продал Виктору оружие за 1000 долларов. А в день трагедии между ними произошел конфликт из-за оплаты: военный якобы требовал от покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

Соседи не верят, что военный мог продать соседу оружие, находясь с ним в конфликте. "Может, полиция это заявила, руководствуясь словами Гончарука? Но как можно такое утверждать и верить убийце?" – возмущаются они.

Напомним, что 9 мая суд избрал Виктору Гончаруку меру пресечения – пребывание под стражей без права внесения залога.