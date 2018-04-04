Расстрел бойцов "Беркута" на Майдане: СМИ назвали имя второго подозреваемого по делу

Вторым подозреваемым в расстреле силовиков, в частности "беркутовцев", во время Майдана в Киеве в феврале 2014 года является Дмитрий Липовый. На сегодня он скрывается в Польше.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на источник в ГПУ.

Информация о розыске Липового появилась на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

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Действия подозреваемого квалифицированы по уголовной статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".



Дмитрий Липовый

Напомним, 3 апреля ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления активисту Майдана Ивану Бубенчику, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял с консерватории по силовикам.