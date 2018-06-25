Расстрел посетителей в ресторане в Киеве: появилась информация о стрелке и жертвах

Журналисты выяснили имя владельца ресторана "Арго" на Оболонской набережной в Киеве, а также людей, в которых он осуществил несколько выстрелов в результате конфликта, возникшего в его заведении.

Как сообщает ресурс "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, стрелком оказался частный предприниматель 60-летний Нугзар Хелайя, который является уроженцем грузинского Тбилиси.

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Стрелком оказался уроженец Тбилиси

"Стрельба произошла в результате конфликта между ним и посетителями заведения. Шумная компания состояла из семи человек. Хелайя открыл огонь из пистолета Макарова. Всего было 8 выстрелов", – рассказал собеседник издания.



Нугзар Хелайя сделал выстрелы из пистолета Макарова

По его словам, стрелок сперва попал в 31-летнего Михаила Максимца, который получив пулю в грудь, сразу потерял сознание, однако его с левосторонним пневмотораксом (скопление воздуха или газа в плевральной полости с одновременным повышением давления в ней – 24 канал), успели доставить в больницу.

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Пистолет мог быть со спиленными номерами

Кроме того, как утверждает источник, огнестрельное ранение в голову получил 29-летний Владимир Олейник, который в итоге скончался на месте инцидента.

Как утверждают журналисты, на месте происшествия правоохранители обнаружили 7 гильз, 5 пуль и само орудие убийства – якобы со спиленными номерами.



Мужчина в посетителей его ресторана совершил как минимум 8 выстрелов

В то же время подчеркивается, что посетители заведения, с которыми у владельца возник конфликт, могли быть вооруженными, но подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в ночь на 24 июня в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял трех человек, которые якобы оскорбляли его в присутствии дочери.